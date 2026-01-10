В начале каждого года редакция подводит итоги предыдущего. И хотя, по сути, произошла всего лишь смена дат на календаре, разделяя рабочие дни дополнительными выходными, все же чувствуется необходимость остановиться на бегу, выдохнуть и посмотреть, что же важного с нами произошло и чему нас это научило. О главных темах 2025-го со своей оценкой расскажут авторы «НГ».

Сопротивление в квадрате

К началу 2026 года в Костанае расшифровку аббревиатуры ПДП - проект детальной планировки - уже выучили все. Градостроительный термин для жителей обязательно означает волнение по поводу того, останешься ли ты в своем доме или тебя начнут покупать, двигать, или над твоим частным двором нависнет многоэтажка, или в твой городской двор под уверения о табу на точечную застройку все-таки втиснут очередную высотку...

Первые слушания по ПДП «золотого квадрата» были признаны несостоявшимися

Закон при этом вроде о правах граждан заботится. Комитет по делам строительства именно в целях упорядочения застройки, соответствия инфраструктуры ее плотности запретил местной исполнительной власти выдавать строительным фирмам архитектурно-планировочные задания без наличия разработанных проектов детальной планировки. Даже если фирма ставит один дом, она должна предварительно разработать ПДП на территорию не менее 10 га. Заказать проекты могут как частные организации, так и местные исполнительные органы. Дело это дорогое, в бюджете денег не хватает, а строительные компании из-за этого простаивать не хотят.

Закон же ввел процедуру общественных обсуждений разрабатываемых ПДП. Ввести-то ввел, но статус у них какой-то игрушечный - для информирования. «Зачем вы нас собрали, чтоб мы просто покричали?» - самый популярный вопрос на этих встречах. Чтобы они считались состоявшимися, достаточно участия всего 10 человек - апофеоз формального подхода к процедуре.

Тем более что за два года сражений стороны друг друга изучили. Застройщик привозит на встречи своих рабочих, которые молча руки поднимают. Законно, кстати: в слушаниях может участвовать любой гражданин. Акимат тоже зовет своих - завсегдатаев аппаратных совещаний, так называемых лидеров общественного мнения. Для массовки. А народ, в свою очередь, раскусил, что не приходить на обсуждения себе дороже, надо идти, тащить соседей и дружно голосовать против признания слушаний состоявшимися. Это реальный рычаг, чтобы выиграть время.

Именно так случилось 9 июля 2025 года, когда обсуждали ПДП района в границах улиц Сьянова - Гоголя - Каирбекова - Аль-Фараби. Так называемого «золотого квадрата», где земля дорогая, дома добротные. И где ко времени обсуждения ИП Айткужинов уже вовсю строил многоэтажный дом. Без ПДП. Этот момент стал поворотным. Участники слушаний настаивали, что, пока госархстройконтроль не разберется с незаконной стройкой, слушания по ПДП признавать состоявшимися нельзя. И не признали.

А 29 октября застройщик и акимат нужное решение продавили. Подвезли «40 бочек арестантов» и обеспечили нужный лес рук, хотя оппозиция кричала, что не желает быть «участниками незаконной торговли», утверждая, что в скандальном доме уже и квартиры продают. Что примечательно, к этому времени ГАСК только-только (26 октября) направил застройщику предписание стройку остановить. Но работы продолжались вплоть до 4 ноября. Напомним, не только без ПДП, о чем местная власть прекрасно знала, но, что не менее важно, без проектно-сметной документации, без авторского и технического надзора. Речь - о жилом доме.

Жители «квадрата» сопротивляются. Они через суд требовали признать незаконным постановление акимата города о том, что он согласует строительной компании разработку ПДП. Иск вернули без рассмотрения. Мотив - обжаловать можно только состоявшийся акт или документ. Вот утвердят ПДП, тогда и оспаривайте законность. Кстати, в судебной практике такое было. Еще одним иском оспаривается протокол октябрьского общественного обсуждения. Иск был подан в декабре 2025 года, по ходатайству истцов рассматриваться будет в суде Кызылорды, процесс начнется на днях.

Скандалы, связанные с ПДП, все чаще переходят в судебную плоскость. Оснований навалом. Тот же ГАСК признал незаконным строительство SAN GROUP многоэтажного дома по пр. Назарбаева, 164: нет ПДП, нет ПСД, нет технадзора. Планы по строительству гостиницы на пр. Аль-Фараби участники общественных слушаний тоже грозились блокировать через суд. И буквально по каждой новостройке горожане шлют теперь обращения в госорганы, и первый вопрос: «А есть ли на район ПДП?» Урок усвоен.

57 и уролог Кистанов

В самом начале года от коллеги из пресс-службы областной больницы пришло сообщение со словом «Свершилось!». 3 января президент РК подписал закон об усилении правовой защиты медицинских работников. В релизе говорится, что с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 фактов нападения на врачей, сестер, фельдшеров скорой помощи, только за 2025 год - 58.

Антон Кистанов отказался от примирения с подсудимым в надежде, что закон будет строг к нему

В последнем числе - случай с костанайским доктором Антоном Кистановым. В июле 2025 года прямо на приеме на него с кулаками накинулся пациент, после чего с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами врач оказался в реанимации. Сначала в своей больницы, потом санавиацией его доставили в Астану. Жив остался. Но и через три месяца на суде хирург, проводивший ранее по несколько операций в сутки, обязанный принимать решения в экстремальных для состояния пациентов ситуациях, говорил медленно, не сразу подбирая слова, жаловался, что почти не может читать, быстро устает, страдает от головных болей, у него провалы памяти.

Да, процесс формально завершился в его пользу, но по-человечески это было почти фиаско. Аблайхан Саринжепов, который причинил тяжкий вред здоровью Кистанова, отделался дискомфортом от полугодового пребывания в СИЗО. Свое наказание - 6 месяцев в колонии минимальной безопасности - он к моменту рассмотрения апелляционной жалобы потерпевшего уже отбыл. При этом до последней минуты на процессах старался оболгать врача (доказано свидетелями под присягой) и абсолютно не раскаивался, что отмечали сами судьи. Но их ограничивали санкции ст. 114. ч. 3 УК РК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Президент ситуацию изменил. Теперь за одну лишь угрозу применения насилия в отношении медработников можно не только получить штраф до 500 МРП, но и сесть на 2 года. Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - от 7 до 12 лет. То есть господин Саринжепов лет на пять был бы от общества изолирован, если бы такой закон был принят немного раньше.

А он был нужен. И медики говорили об этом не раз, особенно работники скорой, которые выезжают на драки, на месте оказывают помощь жертвам какой-нибудь поножовщины, а вокруг агрессивные, пьяные люди. Да что там криминал - в апреле 2025 года в Костанае завершился суд над сестрами Джабраиловыми, которые просто измордовали девушку-фельдшера. Сочли, что она не все сделала, проводя реанимационные мероприятия их матери. Медработник попала в больницу с сотрясением мозга, травмой живота, у нее клочьми были вырваны волосы. В суде от подсудимых звучали проклятия, пожелания... сдохнуть всем присутствующим, включая судью, националистические выпады. Наказание - год ограничения свободы.

Изменения в УК РК и Уголовно-процессуальный кодекс вступили в силу. Хочется надеяться, что хоть это охладит пыл тех, кто даже в больнице готов в любой момент пустить в ход кулаки.

На «собачьем» фронте без перемен?

В 2025 году продолжилась «война» между сторонниками отстрела бездомных животных и гуманной программой ОСВВ, которая в Казахстане началась еще в 2022 году с принятия Закона «Об ответственном обращении с животными». Мы наблюдали разные ее проявления: пока зоозащитники просили жителей Колесных рядов, чьи дома подлежали сносу, не оставлять там своих животных при переезде, местные жители жаловались акимату Костаная на своры бездомных собак, которые «терроризируют» окрестности.

Волонтеры считают, что в июне 2025 года щенки оказались в мазуте не случайно

В мае костанайцы сообщали о нападениях собак на людей и, в частности, на детей. И говорили о возвращении отстрела как наиболее эффективного метода регулирования численности бездомных собак. Зоозащитники парировали: отстрел уже применяли, он не доказал свою эффективность, да и возможна провокация собак людьми.

Вторая сторона от слова переходила к делу: в течение всего года дела по фактам убийства бездомных животных возбуждались полицией по всей Костанайской области. Например, в Костанае, Аркалыке, Рудном и Лисаковске. Где-то речь шла о массовом отравлении, где-то об отстреле. Однако, даже несмотря на возбуждение полицией уголовных дел в некоторых случаях (что, кстати, стало хорошей тенденцией года), ни одно из них так и не дошло до суда.

Итог: расследования затягиваются, виновные не устанавливаются, а общество получает четкий сигнал, что за убийство животных реальной ответственности, по сути, нет.

Показательными стали и судебные разбирательства представителей органов власти с зоозащитниками. Бойкотировать программу ОСВВ пытаются и депутаты Парламента, которые в течение всего года обсуждали возможность применения эвтаназии к животным в приютах. А это еще один шаг к возвращению отстрела.

Кульминацией этой «войны» стало массовое отравление собак в Костанае в конце года. Гибель бездомной собаки по кличке Белка в одном из дворов города вызвала широкий общественный резонанс. Видео с телом животного, прошедшего программу ОСВВ и имевшего бирку на ухе, разошлось по соцсетям и стало для многих символом того, что случаев жестокого обращения с животными не становится меньше.

К сожалению, история Белки - не единичный случай. Это тревожный симптом. И пока такие истории заканчиваются лишь публикациями в СМИ и постами в соцсетях, а не реальными судебными решениями, ситуация не изменится.

Одним - сцена, другим - отмена

2025 год стал для Казахстана периодом заметного культурного подъема. Страна принимала мировых звезд разной величины - от Джареда Лето и Дженнифер Лопес до Backstreet Boys. Этот список еще несколько лет назад казался бы фантастикой, а сегодня стал реальностью.

Несмотря на отмену концерта Макса Коржа, в начале сентября тысячи его фанатов собрались в Алматы

Рост ощущался и на уровне зрителя. В течение года мне удалось побывать на концерте рок-легенды Мэрилина Мэнсона, на фестивалях гик-культуры Comic Con Astana и Fanfest в Костанае. Все это признаки того, что культурная среда в стране развивается, а общество становится более открытым.

Но параллельно 2025 год наглядно показал и другую тенденцию: отмена концертов в Казахстане перестала быть исключением и все больше напоминает устойчивую систему. Пока в Алматы отменяли концерты Земфиры и Макса Коржа, в Костанае чиновники «не рекомендовали» проведение концерта украинской группы Quest Pistols, который в итоге все же состоялся. Завершился год скандалом с российским исполнителем Akmal’, так и не вышедшим на сцену в Костанае из-за внезапно пропавшего электричества.

Проблема не только в самих отменах. На практике решения о проведении концертов принимаются властями, даже в случае выступления на частных площадках, ситуативно, без прозрачных правил и без ответственности за последствия. В результате одно административное решение способно перечеркнуть месяцы подготовки, финансовые вложения и подорвать доверие к институтам.

История с отменой концерта Макса Коржа стала переломной. Тысячи фанатов приехали в Алматы даже без самого концерта, показав, что общество может самоорганизоваться, несмотря на решения властей. Ведь вместо открытого диалога государство вновь выбрало путь запретов и размытых формулировок.

В то же время разрешенный в Костанае концерт Quest Pistols показал, что публичность, внимание СМИ и давление общества все еще работают и власти способны пересматривать свои решения.

Практика запретов и «рекомендаций» серьезно влияет на репутацию Казахстана как культурной площадки. Пока культура существует по согласованию, а не по закону, каждый следующий концерт будет под вопросом. И это уже вопрос не музыки, а доверия.

Счетчики на переучет

В минувшем году костанайцам предложили по-новому учитывать тепло и воду. Почему мы все остались недовольны?

До сих пор процесс передачи теплосчетчиков на баланс КТЭК толком не настроен

Оба нововведения были организованы в знакомом корявом стиле. Поясню это, как работник медиа. Введение новых правил предоставления коммунальных услуг - всегда сложный процесс, который требует особо деликатного и максимально простого информирования, потому что придется раз за разом отвечать на вопросы самых неискушенных слоев населения. А что такое плохая осведомленность? Это сразу недовольство. Его коммунальщики и огребли, потому что обе информкампании были организованы так, будто пресс-служба для них - изобретение года.

Грамотно спланированная и реализованная информационная кампания, уж позвольте вас немного просветить, это:

1. Определение целевой аудитории. Важно понимать, кто больше подвержен влиянию изменений: пожилые люди, семьи с детьми и т. д. Разные группы могут нуждаться в разных форматах информации и способах ее доставки.

2. Разработка ключевого сообщения. Оно должно быть ясным, лаконичным и понятным для широкой публики. Никакого юридического жаргона или чиновничьей речи. Объясните практическую выгоду новшества жильцам.

3. Выбор каналов коммуникации. Используйте максимальный спектр ресурсов, начиная от онлайн-платформ до личной коммуникации (см. пункт 1), организуйте работу горячей линии, куда реально можно дозвониться, сообщите о графике встреч с представителями управляющих компаний в домах.

4. Визуальная составляющая. Разработайте простой и единый визуальный стиль для всех материалов кампании, чтобы создать узнаваемый образ.

5. Оценка своей работы. Следите хотя бы иногда, понимают ли вас, посещают ли сайты, звонят ли в кол-центры.

Это азбучные истины любой медиакампании, которые наши коммунальщики традиционно провалили.

С 1 июля внутридомовые счетчики тепла должны были перейти на баланс КТЭК. В этот день вступили в силу изменения в Закон «О теплоэнергетике» от 2024 года. Мы разобрали закон по пунктам, чтобы открыть для себя: 1) несоответствие сразу четырем другим казахстанским законам; 2) несоответствие Конституции РК; 3) нарушение принципов Всеобщей декларации прав человека.

Во-первых, объяснили нам специалисты коммунальной сферы, в новшестве они усматривают несоответствие Закону «О жилищных отношениях», ст. 40, п. 4: «К общедомовым инженерным системам относятся системы […] холодного и горячего водоснабжения, состоящие из […] общедомовых приборов учета холодной и горячей воды». Прибор принадлежит жителям, на то он и общедомовой. Несколько лет назад стартовала госпрограмма, которая предусматривала установку таких теплосчетчиков в многоквартирных домах в рассрочку, а потребителям эти услуги включили в тариф на четыре года. Они еще не амортизированы, потому что срок службы счетчиков тепла, согласно паспортным данным, - 12 лет.

Дальше: вероятно, нарушается Гражданский кодекс, ст. 213, 215, 219 и 221, согласно которым для общедомовой собственности безвозмездных сделок не существует.

Усмотрено нарушение Закона «Об обеспечении единства измерений». Его цель - защита физ- и юрлиц от недостоверных измерений по принципу беспристрастности и объективности. Акт ввода прибора теплосчетчика в эксплуатацию, согласно «Правилам пользования тепловой энергией», составляется между потребителем и поставщиком. Если раньше прибор настраивали сервисные обслуживающие компании как представители потребителя, они же сдавали его в эксплуатацию КТЭК, то теперь доступ к настройкам и регулировкам будет у КТЭК. То есть акт ввода будет составляться между КТЭК… и КТЭК.

Следующее: вероятно, нарушен Закон «О защите прав потребителей». То есть мы, физические лица, все владеем этими теплосчетчиками, но теперь нас лишают права выбора сервисной компании.

И наконец, Конституция РК, ст. 26, п. 3. «Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения». Добавим для пущей красоты Всеобщую декларацию прав человека, где есть схожий пункт 17.2.

До сих пор процесс передачи толком не настроен, потому что 1) нелегитимно; 2) у КТЭК нет ресурсов на его проведение.

Импульсные счетчики холодной воды, к которым нужны внешние модемы

И еще одна норма - о введении приборов учета с дистанционной передачей данных. Водный кодекс с 8 августа предписал обязательную установку приборов учета с системой передачи данных. Важная деталь: новые приборы потребитель ставит лишь в том случае, если старый полностью выработал указанный в техпаспорте срок эксплуатации. Этого ГКП «Костанай-Су» тоже толком никому не объяснило. Да и как сам абонент сможет узнать срок завершения эксплуатации своего прежнего прибора учета, если, к примеру, утерян его техпаспорт? Пришлось специально пытать функционеров нашего коммунального предприятия, которые объяснили, что технические данные приборов учета заносятся в программу ГКП «Костанай-Су».

Правила допускают и установку импульсных счетчиков без модема, но модем в таком случае придется приобрести отдельно.

Но здесь нужно отметить, что процесс замены отслуживших счетчиков на новые в Костанае вполне себе идет, сервисные компании работают, счетчики поверяются. Несмотря на слабенькую информкампанию.

