Больше десятка районов Костаная временно останутся без электроэнергии на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в 14 районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
РП-КСМК (работы на ВЛ)
12 января с 10:00 до 18:00
- ГЭК-15,
- ТОО «Вадиса М»,
- ТОО «Brothers Agro»,
- ТОО «Автосервис-Костанай»,
Спальный сектор:
- ул. Узкоколейная, 12, 14/1,14/2,14/3, 16, 16/5.
КТП-«Agrinet development» (работы на ТП)
12 января с 10:00 до 17:00
- ТОО «Agrinet development» по ул. Уральская, 42/1.
ТП-312 (работы на ТП)
12 и 13 января с 10:00 до 18:00
- Магазин «Зеркало»,
- «Магистраль»,
- офис «Все сразу»,
- ИП Шарифов,
- ТОО «РосКАвто»,
- ТОО «Росзапчасть».
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова, 83, 96.
Частный сектор:
- ул. Пушкина, 15-24, 15а, 15/1, 17/1, 19а, 98/1а, 98/1б.
ТП-585 (работы на ТП)
13 января с 10:00 до 18:00
- Ясли-сад № 16,
- филиал РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК»,
- почта № 11,
- магазин «Барс»,
- «Айкос»,
- «Селена»,
- «Улыбка»,
- ИП Семенов,
- закусочная «Шашлыки-Гиганты».
Спальный сектор:
- ул. Центральная, 19,
- ул. Фрунзе, 13,
- ул. Гагарина, 15,
- ул. Садовая, 71, 98,
- ул. Баумана, 12.
Частный сектор:
- ул. Гагарина, 3-21, 11/1-11/7, 9/1-9/7, 1/1,3/1-3/5, 19/1,5/2-5/18,
- ул. Баймагамбетова, 7-33, 31/1-31/13, 33/2-33/18, 41/7,
- ул. Фрунзе, 3-19,
- ул. Садовая, 55-69, 65/2, 100/1,
- ул. Баумана, 2-22, 4/1-4/16, 14/2-14/6,
- ул. Центральная, 15, 28.
РК-1 № 1 (работы на ТП)
13 января с 10:00 до 13:00
- ИП Шайкенова,
- ТОО «Даниель»,
- автомойка «Перекресток».
КТП-Мальков (работы на ТП)
14 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Абая, 1/57-1/93, 3/53-3/63.
КТП-ЖД № 1 (работы на ТП)
14 января с 10:00 до 13:00
- АЗС «Гелиос» по ул. Дощанова.
ТП-336 (работы на ТП)
14 и 15 января с 10:00 до 19:00
- ГУВД, госпиталь,
- кафе «Оливка»,
- магазин «Виолетта»,
- «Береке-Банк»,
- архетектурное ателье «Дом»,
- стройка ИП Айткужинов,
- стройка ИП Несембаева.
Спальный сектор:
- ул. Пушкина, 39.
Частный сектор:
- пр. Абая, 172а, 174,
- 5 апреля, 97.
ТП-141 (работы на ТП)
14 января с 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон № 6»,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория,
- АЗС «Промбаза 7»,
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой, 118.
Частный сектор:
- ул. Рудненская, 21/1-21/11, 23/12,22/2-22/12, 1-44, 28/1-28/13, 6/2-6/12,
- ул. Хакимжановой, 55-154,112/1-112/12,
- ул. Соколовская, 42/1-42/14, 3-50, 33/1-33/11, 50/1-50/12, 18/2-18/16, 31/2-31/13,
- ул. Комарова, 99/1-99/4, 17-134, 131/1,
- ул. Джангильдина, 1-72,
- ул. Панфилова, 1-22,
- ул. Беды, 95-197, 113/1-113/11, 189/1-189/5, 191/1-191/5, 195/1-195/33, 197/3-197/5,
- ул. Садовая, 1-32, 28/1-28/31, 26/2-26/36,
- ул. Сералина, 27-73,
- ул. Летунова, 111-125.
ТП-696 (работы на ВЛ)
15 января с 10:00 до 13:00
- АЗС «Гелиос № 2»,
- СТО,
- ТТС,
- магазин «Инструмент»,
- кафе «Таир»,
- АЗС № 14.
ТП-044 (работы на ВЛ)
15 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Совхозная, 1-60, 2/1-2/39, 100,
- 2-я Совхозная, 3/3,2/1-2/39, 17/1-17/3,
- ул. Каирбекова, 370/3-370/5.
РП-1 (работы на ТП)
15 и 16 января с 10:00 до 18:00
- ИП Сапбеков,
- ИП Сейтенов,
- ИП Ахчин Г,
- ИП Ахметова,
- магазин «Лента»,
- стройка «Сара КЗ».
ТП-569 (работы на ТП)
16 января с 10:00 до 21:00
- Детский сад «Белоснежка»,
- АЗС «Трудовая»,
- АЗС Гелиос № 6,
- ТОО «Цвет-Сервис»,
- гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор»,
- ТОО «ДК Жук Агро»,
- магазин «Росзапчасти»,
Спальный сектор:
- ул. Карбышева, 43б, 43в, 45.
Частный сектор:
- ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Челябинская.
КТП-99б (работы на ТП)
16 января с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Белинского 7-31,
- ул. Солнечная 61-90, 67/1-67/7,
- 4-й проезд Солнечной, 1-25,
- 5-й проезд Солнечной, 2-30,
- 6-й проезд Солнечной, 4-27,
- 7-й проезд Солнечной, 1-28,
- ул. Энгельса, 76-80.
