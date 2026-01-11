Новости

Больше десятка районов Костаная временно останутся без электроэнергии на следующей неделе

11 января 2026, 10:46 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в 14 районах областного центра.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

 

РП-КСМК (работы на ВЛ)

12 января с 10:00 до 18:00

  • ГЭК-15, 
  • ТОО «Вадиса М», 
  • ТОО «Brothers Agro», 
  • ТОО «Автосервис-Костанай»,

Спальный сектор:

  • ул. Узкоколейная, 12, 14/1,14/2,14/3, 16, 16/5. 

КТП-«Agrinet development» (работы на ТП)

12 января с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Agrinet development» по ул. Уральская, 42/1. 

ТП-312 (работы на ТП)

12 и 13 января с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Зеркало», 
  • «Магистраль»,
  • офис «Все сразу», 
  • ИП Шарифов, 
  • ТОО «РосКАвто», 
  • ТОО «Росзапчасть».

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова, 83, 96.

Частный сектор:

  • ул. Пушкина, 15-24, 15а, 15/1, 17/1, 19а, 98/1а, 98/1б.

ТП-585 (работы на ТП)

13 января с 10:00 до 18:00

  • Ясли-сад № 16, 
  • филиал РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК», 
  • почта № 11, 
  • магазин «Барс», 
  • «Айкос», 
  • «Селена», 
  • «Улыбка», 
  • ИП Семенов, 
  • закусочная «Шашлыки-Гиганты».

Спальный сектор:

  • ул. Центральная, 19, 
  • ул. Фрунзе, 13, 
  • ул. Гагарина, 15, 
  • ул. Садовая, 71, 98, 
  • ул. Баумана, 12.

Частный сектор:

  • ул. Гагарина, 3-21, 11/1-11/7, 9/1-9/7, 1/1,3/1-3/5, 19/1,5/2-5/18, 
  • ул. Баймагамбетова, 7-33, 31/1-31/13, 33/2-33/18, 41/7, 
  • ул. Фрунзе, 3-19, 
  • ул. Садовая, 55-69, 65/2, 100/1, 
  • ул. Баумана, 2-22, 4/1-4/16, 14/2-14/6, 
  • ул. Центральная, 15, 28. 

РК-1 № 1 (работы на ТП)

13 января с 10:00 до 13:00

  • ИП Шайкенова, 
  • ТОО «Даниель», 
  • автомойка «Перекресток». 

КТП-Мальков (работы на ТП)

14 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Абая, 1/57-1/93, 3/53-3/63. 

КТП-ЖД № 1 (работы на ТП)

14 января с 10:00 до 13:00

  • АЗС «Гелиос» по ул. Дощанова. 

ТП-336 (работы на ТП)

14 и 15 января с 10:00 до 19:00

  • ГУВД, госпиталь, 
  • кафе «Оливка», 
  • магазин «Виолетта», 
  • «Береке-Банк», 
  • архетектурное ателье «Дом»,
  • стройка ИП Айткужинов, 
  • стройка ИП Несембаева.

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина, 39.

Частный сектор:

  • пр. Абая, 172а, 174, 
  • 5 апреля, 97. 

ТП-141 (работы на ТП)

14 января с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон № 6», 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория, 
  • АЗС «Промбаза 7»,

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 118.

Частный сектор:

  • ул. Рудненская, 21/1-21/11, 23/12,22/2-22/12, 1-44, 28/1-28/13, 6/2-6/12, 
  • ул. Хакимжановой, 55-154,112/1-112/12, 
  • ул. Соколовская, 42/1-42/14, 3-50, 33/1-33/11, 50/1-50/12, 18/2-18/16, 31/2-31/13, 
  • ул. Комарова, 99/1-99/4, 17-134, 131/1, 
  • ул. Джангильдина, 1-72, 
  • ул. Панфилова, 1-22, 
  • ул. Беды, 95-197, 113/1-113/11, 189/1-189/5, 191/1-191/5, 195/1-195/33, 197/3-197/5, 
  • ул. Садовая, 1-32, 28/1-28/31, 26/2-26/36, 
  • ул. Сералина, 27-73, 
  • ул. Летунова, 111-125. 

ТП-696 (работы на ВЛ)

15 января с 10:00 до 13:00

  • АЗС «Гелиос № 2», 
  • СТО, 
  • ТТС, 
  • магазин «Инструмент», 
  • кафе «Таир», 
  • АЗС № 14. 

ТП-044 (работы на ВЛ)

15 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Совхозная, 1-60, 2/1-2/39, 100, 
  • 2-я Совхозная, 3/3,2/1-2/39, 17/1-17/3, 
  • ул. Каирбекова, 370/3-370/5. 

РП-1 (работы на ТП)

15 и 16 января с 10:00 до 18:00

  • ИП Сапбеков, 
  • ИП Сейтенов, 
  • ИП Ахчин Г, 
  • ИП Ахметова, 
  • магазин «Лента», 
  • стройка «Сара КЗ». 

ТП-569 (работы на ТП)

16 января с 10:00 до 21:00

  • Детский сад «Белоснежка»,
  • АЗС «Трудовая», 
  • АЗС Гелиос № 6, 
  • ТОО «Цвет-Сервис», 
  • гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор», 
  • ТОО «ДК Жук Агро», 
  • магазин «Росзапчасти»,

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева, 43б, 43в, 45.

Частный сектор:

  • ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Челябинская. 

КТП-99б (работы на ТП)

16 января с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Белинского 7-31, 
  • ул. Солнечная 61-90, 67/1-67/7, 
  • 4-й проезд Солнечной, 1-25, 
  • 5-й проезд Солнечной, 2-30, 
  • 6-й проезд Солнечной, 4-27, 
  • 7-й проезд Солнечной, 1-28, 
  • ул. Энгельса, 76-80.