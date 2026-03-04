В связи с проведением республиканского референдума и празднованием Наурыз мейрамы в Костанае будет изменён режим работы общественного транспорта. Об этом сегодня. 4 марта, сообщила пресс-служба акима областного центра.

Фото из архива "НГ"

"В день проведения республиканского референдума - 15 марта - для удобства жителей проезд в городских автобусах будет бесплатным с 07:00 до 13:00. Кроме того, 21 и 22 марта, в дни основных праздничных мероприятий, работа городских автобусов будет продлена на один час. Последние автобусы будут отправляться с конечных остановок в 23:00 вместо привычных 22:00", - говорится в сообщении.

В акимате пояснили, что принятые меры позволят жителям и гостям Костаная комфортно передвигаться по городу, принять участие в праздничных мероприятиях и без затруднений добраться домой после их завершения.