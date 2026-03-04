Казахстанские дипломаты организовали выезд 50 граждан РК из Ирана. Эвакуация осуществляется как воздушным, так и наземным путем, передает ИА «NewTimes.kz».

По информации внешнеполитического ведомства, помимо авиарейсов, загранучреждения Казахстана в Тегеране, Ашхабаде и Горгане обеспечили безопасный пропуск 15 граждан через пограничный пункт «Инчебурун» на иранско-туркменской границе. После пересечения границы им было оказано содействие в дальнейшем следовании в Актау.

Оставшиеся граждане были вывезены по другим маршрутам, в том числе через территорию Армении.

Ранее сообщалось, что в ночь с 2 на 3 марта в Казахстан прибыл первый рейс с соотечественниками из Дубая.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил султана Омана за помощь в эвакуации казахстанцев.