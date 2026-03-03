В Министерстве здравоохранения сделали заявление, касающееся информации о предстоящем закрытии педиатрических участков, передаёт TengriHealth.

Фото:depositphotos.com

Контекст

Министерство здравоохранения распространило сообщение об "обсуждении изменений в организации педиатрической помощи".

"Речь идёт о внедрении новой расширенной комплексной модели медицинского сопровождения детей, а не о сокращении педиатрических участков и ослаблении системы", — прокомментировали в министерстве.

По данным Минздрава, с июня 2025 года в поликлиниках по месту жительства открыли 366 педиатрических отделений. Они помогают системно наблюдать за здоровьем детей с рождения, усиливают раннюю диагностику нарушений развития и повышают координацию между врачами общей практики и педиатрами.

В такие отделения входят кабинеты педиатров и Центры развития и раннего вмешательства (ЦРРВ). Там работают патронажные медсёстры, специалисты по развитию ребёнка, реабилитологи, логопеды, психологи, а также есть кабинеты аудиологического скрининга, прививочный кабинет, ресурсный центр по питанию и кабинет школьной медицины, отмечают в Минздраве.

"С 2025 года в системе первичной медико-санитарной помощи работают 336 таких центров. По официальной информации, за год там проконсультировали более 72 тысяч детей и выявляемость нарушений развития выросла на 21,5 процента", — привели статистику в ведомстве.

Что говорят о педиатрических участках?

В данных, которыми поделились в Минздраве, упоминается, что модель первичной медико-санитарной помощи строится на семейно ориентированном подходе: врачи общей практики следят за здоровьем всех членов семьи, а сопровождение детей ведут по всем направлениям и непрерывно.

"Родители получают не только медицинскую помощь, но и обучение по вопросам ухода, питания, развития и воспитания ребёнка", — добавили в пресс-службе.

Информации о том, сохранят ли в Казахстане педиатрические участки, наряду с участками семейных врачей, в сообщении нет.

Ранее сообщали, что есть поручение к 2027 году по всей стране перевести пациентов педиатрических и терапевтических участков там, где они ещё работают, на участки к врачам общей практики (ВОП).