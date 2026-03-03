На этот вопрос аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ отвечал на внеочередной сессии облмаслихата 2 марта. Отметил, что дело не в том, что в этом году Аркалыку 70 лет. Точнее, не только в том.

Фото Олега ПАКА



Акимат области предлагал депутатам поддержать выделение Аркалыку бюджетных средств сразу по многим направлениям. Например, из 5,1 млрд тенге для управления энергетики и ЖКХ 1,3 млрд тенге должный пойти на текущий ремонт наружных стен и мягкой кровли 30 многоэтажных домов в Аркалыке. 422 млн тенге предназначены на приобретение твердого топлива для АТЭК, 417,8 млн тенге - на благоустройство улиц в Аркалыке, 157 млн тенге - на установку монумента на дорожном кольце, текущий ремонт фонтана на ул. Байтурсынова и посадку саженцев.

Управлению пассажирского транспорта и автодорог дополнительно акимат запрашивает 2,4 млрд тенге. Из них 800 млн - на текущий ремонт 6 привокзальных площадей, в том числе 350 млн тенге Аркалыку.

- 353,5 млн тенге на средний ремонт улиц Аркалыка, 299 млн тенге на средний ремонт участка автомобильной дороги по ул. Каирбекова там же, 200 млн тенге для текущего ремонта внутриквартальных и межквартальных проездов в г. Аркалык, 150 млн тенге на средний ремонт 7 улиц в поселке Ашутасты Аркалыка, - 25 млн тенге на текущий ремонт улиц Аркалыка, - перечислял в докладе руководитель управления экономики Ильясхан АМИРБЕКОВ.

70,6 млн тенге требуется на разработку ПДП нового аэропорта, индустриальной зоны и микрорайона №6 в этом городе, 45,1 млн - на завершение строительства крытого корта в Аркалыке. Из 206,9 млн тенге, запрошенных управлению физкультуры и спорта,

195,4 млн - на проведение текущего ремонта и благоустройства стадиона «Жигер» в Аркалыке. Плюс ко всему этому расходы на проведение там областной спартакиады, культурное обеспечение этого мероприятия, ремонт дворца культуры, театра.

После того, как депутаты проголосовали за уточнение бюджета, слово взял аким области.

- Сегодня на сессии одобрили большую сумму Аркалыку. Я уже слышал вопросы, почему. Отвечу просто, - сказал Кумар Аксакалов, - потому что в Аркалыке образовался большой инфраструктурный разрыв. Для сравнения: уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в Аркалыке 31,6%. В Тобыле - 51,5%, в Рудном - 63,6%, в Житикаре - 73,2%, в Лисаковске - 93,6%, в Костанае - 99,5%. Дальше - качество городской среды. Дворовые территории, фасады, тротуары - во всех наших городах на это ежегодно средства выделяются. В Аркалыке, к сожалению, нет. А это часть нашей территории. В этом году городу 70 лет, проводится областная спартакиада. Есть поручение главы государства, данное правительству, что Торгайский регион должен быть на особом контроле. А что же мы сами не будем это поручение выполнять? Считаю, что Аркалык давно заслужил внимание, не только в связи с 70-летием. А потому что там живут наши люди, которые тоже хотят качественных дорог, благоустройства. Благодарю, что поддержали нас. По плану все работы будут завершены в конце июля - начале августа. Приглашаю депутатов приехать посмотреть и убедиться, на что потрачены средства. Город станет другим.

Депутат Александра СЕРГАЗИНОВА спросила, почему все ассигнования идут в порядке уточнения бюджета, а не были запланированы раньше, когда принимали трехлетний.

Амирбеков пояснил, что без расчетов и смет деньги не запрашивались. Сейчас все обоснования есть.

- Да и в утвержденном ранее бюджете мы заложили только базовые вещи, - добавил аким области, - дополнительные вещи, связанные с бюджетами развития регионов, попадают туда при уточнении.