Конкурс ученического самоуправления прошел в Школе детского творчества. Главный приз - три миллиона тенге! Участники этих традиционных состязаний уже не первый год прибывают со всей области, чтобы побороться за места, звания… ну и за финансовую возможность реально воплотить свои идеи.

В этом году здесь добавили номинацию «Школа глазами детей»: учащиеся представляют членам жюри, как можно сделать свои будни более комфортными, а заодно и развивающими. Тут и теплица, и IT-уголок, и волейбольная площадка. Упомянутый суперприз – от управления образования.

- Мы реализуем этот проект уже четыре года и имеем результаты, - поясняет заместитель директора регионального центра физической культуры и дополнительного образования Жанна ИСМУРЗИНОВА (на фото). - Вот, например, установили скалодром в Лисаковске. То есть это не просто конкурс самых крутых идей, а реальная активность в улучшении пространства обучения и отдыха. Эти дети - гордость всей нашей области.

Лидеры школьного самоуправления, то есть президенты школ, участвовали в специальном состязании: за 10 минут доказательно рассказать, как они «дома» развивают общественную активность одноклассников.

- Школьный активизм - это не от руководства, это моя личная инициатива, - рассказал участник из ОШ им. Абая Фёдоровского района Андрей КУЦЕПАЛОВ (на фото), который занял второе место в этом состязании. - Я придумал идею отдельной фракции IT и предложил свою кандидатуру завучу по воспитательной работе. Прошёл выборы и стал её лидером. Фракция была создана в 2023 году и уже третий год организует мероприятия, связанные с IT и современными технологиями. В прошлом году я провёл для учеников курс по созданию сайтов в Google Sites - в нём участвовали ребята, которые занимаются робототехникой, программированием и игровым моделированием. Сейчас развиваю в школе 3D-моделирование. Чтобы заинтересовать младших школьников, предлагаю начинать с воксельной графики, то есть создания 3D-моделей из кубиков по принципу игры Minecraft.

- А мой проект - это цифровая платформа, основанная на бесплатных сервисах Google, - делится другой участник, Андрей ШМИК (КГУ «Береговая общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина»). - У каждого пенсионера в нашем районе сейчас в доме есть QR-код, пользоваться которым мы их заранее обучили. То есть у них установлены приложения, чтобы они сканировали QR-код и могли подать заявку на ту помощь, которая им необходима. Мы помогаем с покупками, ходим за продуктами, убираем снег. Это даёт радость, ты чувствуешь, что приносишь пользу обществу, что твоё маленькое дело дарит счастье кому-то другому.

Лучший результат конкурса «Лидер ученического самоуправления» показала Салеми УЛМЕКЕН из Заречной ОШ № 1 Костанайского района (на фото). Победительница призналась:

- Я сама решила участвовать в этом конкурсе, потому что чувствовала в себе способности. А ещё меня поддержал мой руководитель. Сначала было немного волнительно, но я не жалею, что пришла - это многое во мне изменило и дало новый опыт.

2-е место разделили Билал Каусар из Амангельдинского района (ОШ им. Алтынсарина) и Андрей Куцепалов. 3-е место - Коркем Нияз из Урицкой школы-лицея Сарыкольского района и Маргарита Романенко из ОШ №7 Костаная.

И барабанная дробь… 1-е место в проектной номинации «Школа глазами детей» и грант в 3 млн тенге завоевала команда Амантогайской ОШ Амангельдинского района. Их проект - совершенствование кабинета робототехники.

2-е место здесь занял проект, представленный Алиной Дмитровской из Урицкой школы-лицея Сарыкольского района. 3-е место у Дарьи Дудко, Милены Елесиной и Жаннуры Жангабуловой из Фёдоровской ОШ им. Абая.

Алина ДМИТРОВСКАЯ и Коркем НИЯЗ (обе на снимке), которые участвовали в разных номинациях от одной школы, поделились эмоциями:

- Надеялись, конечно, на лучшее, но в этом году в школьном самоуправлении сильные соперники. Мы даже думали, что уже ничего не займём, но третье место - тоже хороший результат с такими сильными оппонентами. На конкурс «Школа глазами детей» мы представили проект «Цифровой оазис». Это модернизация школьного пространства, технологическое оборудование для развития робототехники среди учащихся в нашей школе. На третьем этаже, возле кабинета робототехники, мы обустраиваем рекреацию. Решили превратить школьные коридоры из зоны ожидания в комфортное и универсальное пространство.

Победители областного этапа представят регион на республиканском интенсиве лидеров ученического самоуправления, который пройдёт в Павлодаре этой весной.

Автор - студент 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы

Фото Алеси ШЕВЧЕНКО