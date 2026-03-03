Казахстанцы получат дополнительные выходные
В марте 2026 года жителей Казахстана ждет сразу несколько продолжительных уик-эндов. Благодаря переносу праздничных дней казахстанцы получат дополнительные выходные, а сам месяц станет одним из самых коротких по количеству рабочих дней. Tengri Life подготовил подробный календарь выходных и рабочих дней, чтобы вы могли заранее спланировать отпуск, поездки и личные дела.
Фото:depositphotos.com
Сколько дней отдыхаем в марте 2026 года
Первый месяц весны порадует большим количеством выходных. Их число будет зависеть от графика работы:
- при пятидневной рабочей неделе - 13 выходных и 18 рабочих дней;
- при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня.
Дополнительные дни отдыха появятся за счет переноса праздничных дат, совпадающих с уик-эндом.
Как отдыхаем на 8 марта в 2026 году
Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье. По трудовому законодательству, если государственный праздник совпадает с выходным, дополнительный день отдыха переносится на ближайший рабочий день.
График отдыха:
- пятидневка: 7, 8 и 9 марта - три выходных подряд (суббота, воскресенье и понедельник); 10 марта - первый рабочий день;
- шестидневка: 7 марта - рабочий день. 8 и 9 марта - выходные.
Казахстанцы получат дополнительный выходной в понедельник.
Как отдыхаем на Наурыз
Главный весенний праздник - Наурыз мейрамы - традиционно отмечается с 21 по 23 марта. В 2026 году эти даты приходятся на субботу, воскресенье и понедельник. Поскольку часть праздничных дней совпадает с календарными выходными, дополнительные дни отдыха переносятся на 24 и 25 марта.
График отдыха на Наурыз:
- пятидневная рабочая неделя: 21-25 марта - пять выходных подряд (с субботы по среду);
- шестидневная рабочая неделя: 21, 22, 23 и 24 марта - выходные, 25 марта - рабочий день.
Наурыз подарит казахстанцам самые длинные весенние выходные.
Фото: depositphotos.com/AllaSerebrina. Иллюстрация: Tengrinews.kz / Серикболсын Алибеков
Другие праздники
Помимо государственных праздников, в стране отметят и другие даты:
- 1 марта - День благодарности;
- 14 марта - День землеустройства, геодезии и картографии
