В марте 2026 года жителей Казахстана ждет сразу несколько продолжительных уик-эндов. Благодаря переносу праздничных дней казахстанцы получат дополнительные выходные, а сам месяц станет одним из самых коротких по количеству рабочих дней. Tengri Life подготовил подробный календарь выходных и рабочих дней, чтобы вы могли заранее спланировать отпуск, поездки и личные дела.

Фото:depositphotos.com

Сколько дней отдыхаем в марте 2026 года

Первый месяц весны порадует большим количеством выходных. Их число будет зависеть от графика работы:

при пятидневной рабочей неделе - 13 выходных и 18 рабочих дней;

при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня.

Дополнительные дни отдыха появятся за счет переноса праздничных дат, совпадающих с уик-эндом.

Как отдыхаем на 8 марта в 2026 году

Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье. По трудовому законодательству, если государственный праздник совпадает с выходным, дополнительный день отдыха переносится на ближайший рабочий день.

График отдыха:

пятидневка: 7, 8 и 9 марта - три выходных подряд (суббота, воскресенье и понедельник); 10 марта - первый рабочий день;

шестидневка: 7 марта - рабочий день. 8 и 9 марта - выходные.

Казахстанцы получат дополнительный выходной в понедельник.

Как отдыхаем на Наурыз

Главный весенний праздник - Наурыз мейрамы - традиционно отмечается с 21 по 23 марта. В 2026 году эти даты приходятся на субботу, воскресенье и понедельник. Поскольку часть праздничных дней совпадает с календарными выходными, дополнительные дни отдыха переносятся на 24 и 25 марта.

График отдыха на Наурыз:

пятидневная рабочая неделя: 21-25 марта - пять выходных подряд (с субботы по среду);

шестидневная рабочая неделя: 21, 22, 23 и 24 марта - выходные, 25 марта - рабочий день.

Наурыз подарит казахстанцам самые длинные весенние выходные.

Фото: depositphotos.com/AllaSerebrina. Иллюстрация: Tengrinews.kz / Серикболсын Алибеков

Другие праздники

Помимо государственных праздников, в стране отметят и другие даты:

1 марта - День благодарности;

14 марта - День землеустройства, геодезии и картографии

1 марта - День благодарности;

14 марта - День землеустройства, геодезии и картографии




