В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, каким образом должна оплачиваться работа в выходные, праздничные дни, а также в ночное время, передаёт Tengrinews.kz.

В соответствии со статьей 79 Трудового кодекса работодатель обязан отдельно учитывать время сверхурочных работ, работу в ночное время, в выходные, праздничные дни и дни командировок.

"Согласно статье 110 кодекса, каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и/или акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной часовой ставки работника", — пояснил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты населения Женис Рустемов.

При совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днём оплата труда производится отдельно за ночные часы, в соответствии с частью 1 вышеупомянутой статьи, и за часы праздничных или выходных дней, в соответствии со статьёй 109.

"Таким образом, при совпадении ночного времени работы с праздничным выходным днём оплата труда производится в двойном размере: полуторачасовая тарифная ставка за работу в праздничный выходной день плюс получасовая тарифная ставка за работу в ночное время", — добавил Рустемов.