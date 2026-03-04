В Рудном, в Ледовом дворце спорта «Горняк арена», прошли третий и четвертый матч четвертьфинального противостояния стадии плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2025/2026 между «Горняком» и «Сарыаркой».

Опасный момент у ворот «Сарыарки» / Фото pro.ligasy.kz

Рудничане после двух поражений в шахтерской столице республики (2:6 и 1:5) сумели в третьем матче навязать борьбу карагандинцам, которые дважды вели в счете.

«Горняк» уже в самом начале матча остался в меньшинстве после удаления Владимира Кротова за задержку соперника клюшкой. И команде не хватило пяти секунд, чтобы выстоять - на 3-й минуте большинство реализовал нападающий «Сарыарки» Егор Кузьменко. Но на первый перерыв соперники ушли при равном счете. А сравнял его за полторы минуты до окончания периода Александр Куршук, которому ассистировал Евгений Степанов.

В самом начале второй десятиминутки гости вновь вышли вперед благодаря заброшенной шайбе своего лучшего бомбардира Артема Лихотникова. И вновь за полторы минуты до уже второго перерыва рудничане отыгрались. На этот раз счет сравнял Никита Ляпунов при поддержке Руслана Утебаева и Данилы Платонова - 2:2.

Третий период прошел без заброшенных шайб, хотя гости преуспели в количестве нанесенных бросков - 13 против всего двух у хозяев. Но со всеми бросками справился вратарь «Горняка» Владислав Нурек, отразивший за весь матч втрое больше.

И дело дошло до овертайма, который «Сарыарка» начала в меньшинстве, нарушив правила на последней секунде основного времени. А на второй минуте дополнительного периода Куршук после передач Платонова и Степанова принес «Горняку» первую победу в серии, реализовав большинство и оформив дубль.

Счет в третьем матче серии становится равным / Фото pro.ligasy.kz

На четвертый матч серии карагандинцы вышли совсем с другим настроем, проведя первый период встречи с большим игровым преимуществом. При этом за период они нанесли 18 бросков по воротам, позволив это сделать всего два раза хозяевам, трижды за игровой период игравших в меньшинстве. И после одного из бросков гостей на 9-й минуте Данила Карабань вывел карагандинский клуб вперед.

Во втором игровом отрезке «Сарыарка» забросила еще две шайбы. Сделал это дважды Егор Кузьменко, причем оба раза, когда «Горняк» играл в меньшинстве: на 24-й минуте после удаления за подножку Оскара Юлбарисова и на 37-й минуте после удаления Владимира Кротова за игру высоко поднятой клюшкой.

В середине третьего периода в ворота игравшей на тот момент в меньшинстве «Сарыарки» был назначен штрафной бросок за умышленную задержку игры, и хоккейный пенальти - буллит - реализовал нападающий рудничан Данила Барабаш.

Однако через минуту «Горняк» остался в меньшинстве после удаления Руслана Утебаева за задержку соперника клюшкой, и еще минута понадобилась карагандинцам, чтобы реализовать свое очередное численное преимущество. Сделал это, как и ранее Кузьменко, оформивший хет-трик и поставивший точку в матче. И счет в серии «Сарыарка» - «Горняк» стал 3:1 (6:2, 5:1, 2:3 ОТ, 4:1) в пользу карагандинского клуба, которому для выхода в полуфинал осталось одержать одну победу и на льду которого будет продолжено это противостояние.

Пятый матч этой серии пройдет 6 марта.