В Министерстве энергетики прокомментировали информацию о том, что цены на бензин в Казахстане сравняются с российскими, передаёт Tengri Auto.

Фото © Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова

Что произошло

На прошлой неделе в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что в декабре члены Высшего Евразийского экономического совета договорились сформировать общий рынок нефти и нефтепродуктов. Договор вступит в силу 1 января 2027 года. Таким образом, цены на топливо на казахстанском рынке будут аналогичны ценам в других странах - участницах ЕАЭС.

Справка: Высший Евразийский экономический совет — это высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющий глав государств-участников (Беларусь, Казахстан, Россия, Армения, Кыргызстан) для принятия ключевых решений, определения стратегии и управления интеграцией. Совет собирается минимум раз в год, а его решения, принимаемые консенсусом, обязательны для исполнения всеми членами, и он определяет полномочия других органов ЕАЭС, таких как Евразийская экономическая комиссия.

Что ответили в Минэнерго Казахстана

Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментарием в Министерство энергетики. Там напомнили, что на сегодняшний день в Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92. Эта мера введена для сдерживания инфляции.

"Резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства", — сообщила советник министра - официальный представитель Минэнерго Асель Серикпаева.

В министерстве также подтвердили информацию о создании общего рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС с 2027 года, но заверили, что "данный процесс будет проходить поэтапно".

"Речь идёт о гармонизации законодательства, а не о моментальном и автоматическом выравнивании цен с другими странами. При любых интеграционных процессах главным приоритетом остаются национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана. При этом нельзя игнорировать объективные рыночные факторы. Большая разница в ценах с соседними государствами создаёт риски "серого" экспорта, когда дешёвое топливо незаконно вывозится из страны. Это создаёт угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке", — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, по данным Минэнерго, "текущие низкие цены" ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов, а также для строительства нового, четвёртого НПЗ.

"Переход к рыночному ценообразованию после завершения моратория будет проводиться плавно. Все решения будут приниматься с учётом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить шоковых сценариев для потребителей", — пообещали в Минэнерго.

Контекст

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что цены на бензин АИ-92, дизельное топливо и сжиженный газ не изменятся до конца марта 2026 года. Однако по нерегулируемым маркам бензина возможен рост.

При этом в Минэнерго заверили, что в случае выявления необоснованного роста цен со стороны субъектов рынка будут приняты соответствующие меры.

Напомним: в октябре 2025 года в Казахстане зафиксировали цены на бензин АИ-92 и дизтопливо. Как разъяснили в Минэнерго, ключевой принцип моратория - это фиксация розничных цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо на том уровне, который действовал в каждой конкретной сети АЗС по состоянию на 16 октября 2025 года. При этом введение единой предельной цены по стране не предусматривается.