Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял верительные грамоты посла США Джули СТАФФТ и посла Болгарии Георги ВОДЕНСКИ, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Говоря о казахско-американских отношениях, президент Казахстана напомнил о значимости и успешности своего визита в США в ноябре прошлого года.

- У нас состоялась дружественная и в то же время содержательная беседа с Дональдом Трампом. Недавно мы провели продуктивный телефонный разговор по многим вопросам, касающимся нашего двустороннего сотрудничества. Я благодарен за приглашение принять участие в саммите G20, который состоится в конце этого года в Соединённых Штатах. Мы будем делать всё возможное для поддержания и укрепления нашего стратегического партнёрства во многих областях", – заявил глава государства.

Обращаясь к послу Болгарии, глава государства передал слова приветствия президенту Румену Радеву, отметив, что его визит в Казахстан в 2025 году придал значительный импульс развитию двусторонних отношений.

- Мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с вашей замечательной страной. Мы будем делать всё возможное, чтобы расширить масштабы нашего сотрудничества как в политической сфере, так и в экономике", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

Джули Стаффт после церемонии вручения верительных грамот заявила, что отношения между Вашингтоном и Астаной находятся на самом высоком уровне за всю историю.

- Сегодня наше партнёрство стало прочным, как никогда ранее. Сейчас наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю их историю. Мы взаимодействуем в рамках множества форматов: у нас есть соглашения в сфере культуры, тесные контакты между людьми, торгово-экономическое сотрудничество. Мы очень рады расширять это взаимодействие и продолжать укреплять наши отношения. Я считаю, что мы сотрудничаем практически во всех сферах – и сегодня это сотрудничество развивается ещё активнее, чемпрежде, – сказала посол.

В завершение Стаффт подчеркнула, что рада находиться в Казахстане не только в профессиональном, но и в личном плане.

- Мы с семьёй очень рады ближе познакомиться с этой прекрасной страной и её народом, узнать культуру и жизнь Казахстана, – сказала она.

Фото пресс-службы Акорды

