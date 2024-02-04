Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм рассказал о трудностях открытия прямого рейса с Казахстаном, передает Tengritravel.kz.

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"Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею, но, к сожалению, это очень сложный процесс. Авиакомпании должны располагать соответствующими бортами, а у Air Astana этих бортов пока нет. Они в процессе приобретения, это займет время", - сказал посол на форуме инвесторов в Астане.

Розенблюм высказался об огромном количестве проверок и процедур, которые должны быть проведены авиационными властями США.

"Например, Федеральной авиационной администрацией США. Этот вопрос часто поднимается в нашем диалоге с правительством. К сожалению, в этом году этого не произойдет. Приблизительно в 2025 году", - заключил посол.