Костанайский ФК «Тобол» отправился в Турцию на свой первый в этом межсезонье учебно-тренировочный сбор, который проходит в Анталье и продлится до 27 января. Сейчас во всех клубах наступило время для формирования костяка команды для решения конкретных задач. А у «Тобола» это успешное выступление в трех турнирах - в чемпионате Казахстана, в Кубке РК и в Лиге конференций УЕФА. Конечно же, пока еще рано, говорить о составе «Тобола» на предстоящий сезон. У ряда игроков истек срок контракта, и возможно, с кем-то он будет продлен. Об этом мы узнаем в ближайшее время.

С мячом Наурызбек Жагоров

На сегодня уже известно, что команду покинули полузащитник Ислам Чесноков, официально подписавший контракт до 2028 года с клубом «Хартс» из Шотландии, и защитник Темирлан Ерланов, который может стать игроком павлодарского «Иртыша».

А первым, с кем «Тобол» официально продлил контракт, стал опытный полузащитник Асхат ТАГЫБЕРГЕН, который провел в прошлом сезоне за клуб 23 матча в чемпионате Казахстана, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Тагыберген внес весомый вклад и в победу костанайского клуба в розыгрыше Кубка Казахстана. В этом турнире на его счету одна результативная передача. После подписания нового контракта Асхат Тагыберген отметил, что к нему был интерес со стороны других клубов:

- «Тобол» проявил заинтересованность и настойчивость. С другой стороны, я еще в ходе прошлого сезона говорил, что у Костаная будет приоритетное право подписать со мной контракт. В целом с руководством клуба и тренерским штабом мы мыслим в одном направлении. Я им благодарен за доверие и приложу все усилия для выполнения поставленных перед командой задач.

Продлил трудовое соглашение «Тобол» и с Марко ВУКЧЕВИЧЕМ. Черногорский защитник в прошлом сезоне провел 24 матча, отыграв в них 2256 минут, и был надежен в оборонительных действиях - на его счету 93 перехвата и 81 выигранное единоборство. В чемпионате он был одним из лучших в команде по количеству передач, точно выполнив их 1077 раз. Став одним из ключевых игроков команды, он также подключался к атакам, поддерживая высокий темп игры, и отметился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Марко Вукчевич сказал, что решение о продлении контракта с «Тоболом» далось ему легко:

- Мы быстро нашли общий язык с руководством клуба, потому что желание продолжать сотрудничество было обоюдным. Мне действительно нравится, как функционируют клуб, город и люди внутри команды. Особенным момент для меня стало завоевание Кубка Казахстана. Это большое достижение, которое останется в памяти. В целом, Костанай - красивый и комфортный город, нам с женой здесь очень хорошо и уютно. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем порадовать болельщиков еще более высокими результатами.

Также костанайский клуб продлил трудовые отношения до конца 2026 года со своим воспитанником голкипером Султаном Бусурмановым, дебютировавшим в основной команде в 2015 году. Всего в составе «Тобола» он провел 49 матчей, выиграв все комплекты медалей чемпионата страны.

Второй раз вернулся в команду опытный центральный защитник Александр Марочкин, впервые присоединившись к «Тоболу» в конце 2019 года. В общей сложности Марочкин провел за костанайский клуб 80 матчей в чемпионате страны, забив 2 гола. Вместе с командой он стал чемпионом Казахстана и дважды выигрывал Суперкубок страны.

Капитан «Тобол» Роман Исранкулов в тренажерном зале и на поле

Игроком «Тобола» стал воспитанник французской академии клуба «Орлеан» марокканский полузащитник Мохамед Амин Талал. Выступающий на позиции атакующего полузащитника Талал с сентября 2021 года играл за французский клуб «Бастия», а в январе 2023 года стал игроком молдавского «Шерифа». Здесь он был капитаном команды, стал лучшим бомбардиром клуба, а по итогам сезона 2023 года был признали лучшим игроком команды. Талал также обладает большим международным опытом.

Остался в родном клубе воспитанник костанайской школы футбола Александр Зуев, принявший участие в прошедшем сезоне в 24 матчах чемпионата, забив в них 5 мячей и отдав 4 результативные передачи.

Вместе с основным составом «Тобола» на сбор отправились и молодые талантливые воспитанники: Султан Бахыткириев, Рахат Базарбаев, Алибек Жайлаубаев и Нурмубарак Жаксылык.

Тренерский штаб во главе с Нурболом Жумаскалиевым выстраивает тренировочный процесс, уделяя особое внимание физической подготовке и командным взаимодействиям.

В рамках первого сбора запланировано проведение трех контрольных матчей, первый из которых пройдет 15 января. И первым соперником «Тобола» станет клуб из Сербии «Напредак». Эта команда выступает в Суперлиге национального чемпионата, где представляет город Крушевац, занимая после 20-ти туров 16-е место. Следующим соперником костанайской команды станет клуб из высшего футбольного дивизиона Косово «Малишево», базирующийся в одноименном городе и идущий в сезоне-2025/2026 в Суперлиге на пятом месте. Этот матч пройдет 20 января. А 25 января «Тобол» сыграет с клубом «Славия» из Софии, располагающимся на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Болгарии.