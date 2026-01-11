Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Очередное сообщение прислала жительница Костаная Екатерина ВИТОВСКАЯ, она жалуется на то, что сотрудники «Билайна» устроили стоянку на перекрестке ул. Пролетарская с пр. Абая.

Екатерина Витовская жалуется на стоянку автомобилей возле офиса «Билайна» / Фото Google Maps

- Когда едешь со стороны ул. Каирбекова в сторону пр. Абая, чтобы посмотреть и нормально выехать, приходится полмашины высунуть, - поясняет читательница. - Когда владельцам припаркованных автомобилей говорят про это, сотрудники отвечают: им ставить некуда.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение читателя Николая САВЧЕНКО:

- Прошу объяснить присутствие знака ограничения скорости 40 км/час, там нет ни школ, ни детсадов. Это участок ул. Узкоколейная от исправительного учреждения до моста. По утрам и вечерам там пробки. А вот перекресток улиц Киевская - Узкоколейная очень аварийный, там просто необходим светофор.

В департаменте полиции на наш запрос ответили:

- В результате проведенного обследования сообщаем, что на участке автомобильной дороги от исправительного учреждения до моста в целях обеспечения безопасности дорожного движения установлен дорожный знак ограничения скорости 40 км/ч. Данное решение принято в связи с наличием на указанном участке нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи автобусной остановки, где регулярно осуществляют переход проезжей части несовершеннолетние пешеходы, а также с учетом интенсивного движения грузового автотранспорта. Вопрос демонтажа указанного дорожного знака не рассматривается. Кроме того, установка светофорного объекта на перекрестке улиц Киевская - Узкоколейная не требуется, поскольку безопасность дорожного движения на данном участке обеспечена за счет установленных технических средств организации дорожного движения, а именно дорожных знаков. Регулирование движения на перекрестке осуществляется в соответствии с установленными дорожными знаками приоритета, в связи с чем вопрос об установке светофорного объекта также не рассматривается.

