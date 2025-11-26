Апелляционную жалобу на постановление Аркалыкского городского суда в отношении общественного инспектора в области ответственного обращения с животными Татьяны ЧОКАН рассмотрели 24 ноября, в Костанайском областном суде. Суд первой инстанции признал ее виновной в правонарушениях по ч. 1 ст. 434 («Мелкое хулиганство») и ч. 3 ст. 667 («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции») КоАП РК.

Татьяна Чокан

На заседаниях по этому делу в Аркалыкском горсуде выснилось, что поводом для конфликта стало обращение Чокан в управление полиции по факту жестокого обращения с животными. Согласно протоколам, поздно вечером 24 октября и в ночь с 24 на 25 октября в здании управления полиции она громко выражалась нецензурной бранью, пинала дверь и мебель, тем самым нарушая общественный порядок, не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции, проявляла агрессию и даже схватила одного из них за форменное обмундирование.

Сама Чокан пояснила, что эмоциональная реакция была вызвана бездействием сотрудников полиции, не реагировавших на сообщение об исчезновении трупа собаки. На заседании 7 ноября адвокат Василиса СТУПНИК подчеркнула, что в действиях её подзащитной отсутствует умысел и состав административного правонарушения.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=57767

24 ноября в областном суде Татьяна Чокан вновь рассказала о случившемся.

- Как вы понимаете, в чем заключалось ваше неповиновение сотруднику полиции Садвакасову? - уточнила у нее судья Галина ЗИНИНА.

- Он подошел в управление примерно в 22.40. Говорил, что труп собаки он не видел, что труп, возможно, ожил и ушел. Что мои подозрения беспочвенны. Это я расценила, как провокацию, и его слова выводили меня на какие-то эмоции, - пояснила Чокан. - То, что у них в рапорте написано "Неповиновение сотруднику", я не знаю, в чем оно выражалось с моей стороны. То, что я хотела выйти из управления полиции и уйти домой, я не считаю неповиновением. Конкретно в адрес Садвакасова я не выражалась, не нападала на него и не срывала с него форменное обмундирование!

В суде вновь изучили видеозаписи с камер наблюдения управления полиции. На уточняющий вопрос судьи о том, кого именно она пинала в момент конфликта, Татьяна Чокан ответила, что это были участковый Садвакасов и оперуполномоченный Карин. Она подчеркнула, что её движения носили характер самозащиты, поскольку, по её словам, сотрудники удерживали её и перекрывали выход.

Адвокат Ербол КАРИМОВ поддержал ранее заявленные доводы защиты, отметив, что сотрудники полиции не предприняли действий по факту трупа собаки. Он подчеркнул: управление полиции не относится к общественным местам, и гражданских лиц, кроме Чокан и еще одной зоозащитницы, там не было, а статья о мелком хулиганстве требует наличия посторонних лиц. Напомним, что в постановлении суда первой инстанции этот довод был оспорен.

- В отношении Чокан также не поступало жалоб от гражданских лиц о том, что она нарушила общественный порядок и их спокойствие, - резюмировал Каримов.

Он также пояснил, почему защита не согласна с протоколом и постановлением Аркалыкского горсуда о виновности Татьяны Чокан по статье о неповиновении сотруднику полиции:

- На представленных видеозаписях нельзя распознать действия сотрудников полиции, которые временно ограничивают права физлиц со словами "Именем Закона!", - отметил он. - Сама Чокан не слышала от них таких слов, а при рассмотрении дела в суде первой инстанции полицейские не смогли пояснить, говорили они такие слова или нет. Это нарушение законодательства РК. Поэтому считаем, что в действиях Чокан отсутствует состав административных правонарушений, которые ей вменяют. Прошу суд отменить постановление суда первой инстанции и прекратить административное производство в отношении Чокан.

- Если сотрудник полиции при задержании не говорит "Именем Закона!", то значит, что в действиях Чокан отсутствует состав правонарушения? - уточнила у адвоката судья Зинина.

- Нет, потому что полицейский тем самым нарушает законодательство РК, - ответил Каримов.

В суде допросили двух полицейских, которые составляли протоколы по административным статьям. Динмухамбет ГИЛЬМУХАНОВ (составлял протокол о мелком хулиганстве) не согласился с мнением защиты о том, что управление полиции - это не общественное место.



- Это было на первом этаже, в фойе, не в кабинете, - пояснил он. - Это было до пропускного пункта. Там были и другие заявители: несовершеннолетняя девушка там была, которая пришла с матерью.

Чокан парировала - это совершеннолетняя дочь другой зоозащитницы, и пришли они в управление полиции вместе.

Гильмуханов пояснил, что во время конфликта в 23.00 он пришел в управление сдавать табельное оружие, его смена подходила к концу. Обозначил и новые детали, которые не озвучивали полицейские в Аркалыкском горсуде - о том, что он обращался к Чокан с предложением помочь. Рассказал и о своих действиях во время конфликта:

-Я требовал ей прекратить со словами "Именем Закона!", но гражданка не прекращала, поэтому далее составили протокол. Сотрудники полиции написали рапорт.

Протокол о неповиновении полицейскому составлял Сырым ТҮНТЕР. Он пояснил, что в момент правонарушения на месте не находился, а составлял документ на основании видеозаписи и рапорта.

- Ей было сказано написать собственоручно объяснительную и пройти медосвидетельствование, она на это не реагировала и сделала уже позже, на следующий день. А в законодательстве указано, что это нужно делать сразу. Поэтому не выполняла требования сотрудника полиции, - сказал полицейский. - Она только в ночное время, после 00.00,на освидетельствование поехала уже.

Отвечая на вопросы судьи, он сообщил, что Чокан держала участкового Садвакасова и пинала его:

- Ей говорили: "Прекратите противоправные действия, не выражайтесь!", а она не реагирует!

Следующее заседание по этому делу назначено на 8 декабря.

Кадры из видеотрансляции