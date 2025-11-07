Сегодня, 7 ноября, Аркалыкский городской суд вынес постановление по административному производству в отношении общественного инспектора в области ответственного обращения с животными Татьяны ЧОКАН. Женщина обвинялась в административных правонарушениях по ч. 1 ст. 434 («Мелкое хулиганство») и ч. 3 ст. 667 («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции») КоАП РК.





Татьяна Чокан/Фото из архива "НГ"

На первом заседании по этому делу сообщили, что поводом для конфликта стало её обращение по факту жестокого обращения с животными в управление полиции. Согласно протоколам, поздно вечером 24 октября и в ночь с 24 на 25 октября в здании управления полиции она громко выражалась нецензурной бранью, пинала дверь и мебель, тем самым нарушая общественный порядок, не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции, проявляла агрессию и даже схватила одного из них за форменное обмундирование.

Сама Чокан пояснила на прошлом заседании, что эмоциональная реакция была вызвана бездействием сотрудников полиции, не реагировавших на сообщение об исчезновении трупа собаки.

Выступая в прениях, на заседании 7 ноября, ее адвокат Василиса СТУПНИК, подчеркнула, что в действиях её подзащитной отсутствует умысел и состав административного правонарушения.

- Чокан пояснила, что ранее неоднократно бывала в здании управления полиции Аркалыка. Причиной, побудившей посетить его 24 октября, явилось очередное бездействие сотрудников полиции, - отметила она. - Она обнаружила факт жестокого обращения с животными, сообщила об этом сотрудникам полиции и была уверена, что последние, действуя в рамках закона, соблюдения которого они сами требуют от всех граждан, выполнят все необходимые и неотложные мероприятия, направленные на фиксацию следов преступления, его раскрытие и изобличение лиц, виновных в этом. Сотрудники полиции обязаны были принять меры.

Она отметила, что Чокан пришла в управление полиции по направлению туда прокуратуры Аркалыка и с определённой целью - просмотреть записи с камер наблюдения и поговорить с полицейскими, а значит, умысла совершать какое-либо правонарушение (а тем более хулиганские действия) у зоозащитницы не было.

- Из камер видеонаблюдения, установленных в управлении полиции, мы видим, что Чокан ведёт себя абсолютно спокойно: сидит за столом, подходит к окну дежурной части, что-то спрашивает у сотрудников - она ждёт, терпеливо и спокойно. Интересуется, когда к ней выйдет руководство, когда её примут по предварительной договорённости. Таким образом, спокойствие её длилось 45 минут, - подчеркнула Ступник. - Существует регламент приёма физлиц полицейскими, и согласно ему, если граждане приходят на приём лично, то он должен регистрироваться, а заявление - приниматься. Но мы увидели, что из руководства дежурной части управления полиции к Чокан никто не вышел. По видеозаписи сложилось ощущение, что после 19.00 ни сотрудники полиции, ни закон в этом здании не работают.

Она отметила, что её подзащитная столкнулась с полным равнодушием со стороны полицейских:

- Мы увидели, что шесть человек ходят по дежурной части, руки в брюки затолкали и все наблюдают за тем, как меняется психологическое состояние Чокан, как она выходит из себя, как у неё начинается агрессия, и никто ничего не предпринимает, никто не пытается наладить психологический контакт, - отметила адвокат. - Хотя, в соответствии с законодательством РК, сотрудники полиции в случае обращения граждан должны внимательно их выслушать и принять меры в пределах своей компетенции. Но ничего подобного не происходило, и, конечно, человеческое терпение Чокан закончилось. Уважаемый суд, я прошу вас принять во внимание, что именно спровоцировало поведение моей подзащитной.

Василиса Ступник также отметила, что в протоколе указано, что Чокан «громко выражалась нецензурной бранью», и пояснила, что говорить громко законом не запрещено и это не является правонарушением.

- Также мы посмотрели записи с камер наблюдения, и лично я не услышала нецензурных выражений от Чокан, и непонятно, когда именно это было и что она говорила, - отметила она. - В материалах дела также отсутствует филологическое исследование и заключение специалиста, поэтому непонятно, какие именно фразы Чокан являются нецензурными, а полицейские в суде её виновность не доказали. Также отмечу, что мою подзащитную обвиняли в порче имущества, но это не привело ни к каким последствиям - мебель не была испорчена или разломана.

В прениях адвокат также отметила, что согласно законодательству управление полиции Аркалыка не является общественным местом, так как там присутствует пропускной режим, а значит, Чокан не несла своими действиями общественной опасности, в чём её обвиняют.

Судья Сайлаухан ЕРЖАНОВ огласил постановление суда:

- Татьяну Чокан признать виновной по ч. 1 ст. 434 и ч. 3 ст. 667 и назначить ей административное взыскание в виде административных штрафов в размере 78 640 и 117 960 тенге, - огласил он. - Штрафы подлежат уплате не позднее 30 суток со дня вступления постановления в законную силу. Постановление может быть обжаловано в Костанайском областном суде в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Он пояснил, почему суд принял такое решение:

- Судом установлено, что Чокан, находясь в общественном месте (потому что это зона до контрольно-пропускного пункта и по правилам ЕРДР считается общественным местом), а именно на первом этаже управления полиции, выражалась нецензурной бранью - мы это слышали на аудио- и видеозаписи, - пояснил Ержанов и обратился к Чокан. - Вы сами это не отрицаете, как и то, что вы пинали мебель - это тоже видно на видео. Это является неуважением к обществу и окружающим, и суд усмотрел в этом состав административного правонарушения.

Он также пояснил, что неповиновение законному требованию сотрудника полиции выразилось в непрекращающемся правонарушении со стороны Чокан. При этом сотрудники полиции моментально отреагировали на её действия:

- Вы продолжаете устраивать скандал, находясь в общественном месте, а вас пытаются успокоить в течение длительного времени - это мы видим на видео, которое было записано уже после 23.00 и после двенадцати часов, и слышим на аудиозаписях, - отметил судья. - Суд усматривает в этом воспрепятствование законной деятельности сотрудников, нереагирование на их требования, полное игнорирование. При этом вы продолжаете ругаться на повышенных тонах и выставляете свои требования.

Он также пояснил, что, выбирая меру взыскания в виде штрафов, суд учитывал, что Чокан ранее не привлекалась к административной ответственности, а также что на иждивении Татьяны находится мать (инвалид первой группы - «НГ»), которая нуждается в помощи.

После заседания Василиса Ступник пояснила «НГ», что с постановлением они не согласны, так как, по их мнению, суд не принял во внимание доводы защиты. Теперь женщины будут обжаловать его в Костанайском областном суде.

- На протяжении почти двух лет я увидела несправедливость систем правоохранительных и надзорных органов. Мне была интересна судебная система. Поэтому сегодняшнее решение меня не особо удивило, - прокомментировала «НГ» постановление суда Татьяна. - Доводы мои и адвоката были весомы и базировались на конкретных статьях законов и кодексов, но суд, считаю, невнимательно ознакомился с материалами дела.

Скриншот из видеотрансляции





