Деятельность группы лиц, занимавшихся хищением ГСМ из национальной компании «Қазақстан темір жолы», пресекли 29 ноября. В преступную схему были вовлечены жители Костанайской области, в том числе сотрудники локомотивного депо.

Следствие ведут совместно департаменты КНБ и экономических расследований региона при координации транспортной прокуратуры Костаная.

- В ходе обысков обнаружено и изъято более 4 тонн похищенных ГСМ, приготовленных для дальнейшей реализации, - сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-службе прокуратуры. - Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 189 УК РК.

Статья предусматривает различные наказания от штрафа в размере до 3 000 МРП (около 1,8 млн тенге - "НГ") до лишения свободы на срок до 4 лет.

Иную информацию СМИ не предоставили в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.