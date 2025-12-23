Тремя гостевыми двухматчевыми сериями «Тобол» завершает программу календарного года в ХХХIV чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Первую из них костанайский клуб провел в столице республики на паркете Велотрека «Сарыарка» с не знающим поражений баскетбольным клубом «Астана».

В первом круге «Тобол» дважды уступил столичному клубу в домашних играх (56:88 и 54:103).

Для Антона Быкова матчи с «Астаной» стали первыми в чемпионате / Фото nbf.kz

В поединках против «Астаны» не мог помочь «Тоболу» его капитан Шаим Куанов, получивший травму. Зато в составе костанайского клуба впервые в сезоне на площадку вышел восстановившийся после травмы Антон Быков, появившийся на паркете в стартовой пятерке вместе с Адилем Султановым, Павлом Ильиным, Адильбеком Битеновым и Тимуром Валиевым.

Хозяева со старта захватили лидерство, однако через три минуты костанайские баскетболисты сравняли счет - 6:6, а к экватору первой четверти и вовсе оставили столичный клуб в роли догоняющих - 9:14. За минуту до окончания первого игрового отрезка «Астане» все же удалось догнать гостей - 19:19. Равенство в счете осталось и к началу второй четверти - 22:22.

Начало второй десятиминутки осталось за хозяевами, преимущество которых за три минуты до большого перерыва было минимальным - 35:33. А отдыхать команды ушли при счете 40:35 в пользу «Астаны».

Дарим Султанов против американского защитника «Астаны» Эрика Дэя / Фото nbf.kz

После перерыва хозяева быстро стали наращивать свой отрыв, а «Тоболу» все никак не удавалось поразить кольцо соперника - 48:35. Удалось это сделать после тайм-аута, взятого главным тренером «Тобола» Тимуров Султановым. Однако набравшего ход в игре лидера чемпионата было сложно остановить, и к заключительной четверти хозяева уже вели в счете с преимуществом в 16 очков - 61:45. Разница в счете в четвертом игровом отрезке выросла еще на пять очков, и в итоге «Астана» одержала очередную победу - 85:64 (22:22, 18:13, 21:10, 24:19).

Лучшим игроком в «Тоболе» в этой игре стал Антон Быков, набравший 25 очков. А второй в чемпионате дабл-дабл записал на свой счет Павел Ильин - 10 очков и 14 подборов. По 8 очков набрали Адильбек Битенов и Михаил Сыч. Дарим Султанов набрал 6 очков, Адиль Султанов - 5 и Рамиль Уразбаев - 2.

На второй поединок в стартовой пятерке «Тобола» вместо Тимура Валиева на паркет вышел Дарим Султанов.

На этот раз хозяева уверенно начали встречу, выиграв первую четверть со счетом 29:16 и завершив первую половину матча с более чем двойным преимуществом - 62:28. После перерыва баскетболисты столичного клуба увеличили свой отрыв еще на 15 очков - 92:43.

На третьей минуте заключительной четверти преимущество лидеров достигло 50 очков - 100:50. И хотя концовку встречи записали себе в актив гости, на исходе матча это не отразилось - 108:67 (29:16, 33:12, 30:15, 16:24).

Самым результативным в команде в этой игре стал Адильбек Битенов, набравший 14 очков. На счету Дарима Султанова - 13 очков, Антона Быкова - 12, Павла Ильина - 11, Михаила Сыча - 10, Рамиля Уразбаева - 5 и Тимура Валиева - 2.

После столицы «Тобол» отправился в Актау, где провел две встречи с местным «Каспием», которому костанайцы дважды уступили дома в первом круге (61:84 и 74:104).

Стартовая пятерка «Тобола» на первый матч на паркете актауской «Халык Арены» была, как и в предыдущей встрече.

Первыми набрав очки, баскетболисты костанайского клуба были впереди вплоть до окончания восьмой минуты, когда «Каспий» впервые догнал гостей - 19:19. А во второй раз хозяева догнали соперника на исходе первой четверти - 23:23.

В третий раз счет стал равным на пятой минуте второй четверти - 29:29, после чего хозяева заиграли намного активнее и к большому перерыву сумели оторваться на 11 очков - 46:35.

Однако в третьем игровом отрезке котанайские баскетболисты не только догнали хозяев, но перед заключительной четвертью оставили их в роли догоняющих - 58:59 пусть даже и с минимальным перевесом.

«Тобол» в четвертой десятиминутке был неудержим и к середине четверти увеличил свой отрыв от соперника до десяти очков - 67:77. И как ни старались игроки актауского клуба, уйти от поражения им не удалось - 75:81 (23:23, 23:12, 12:24, 17:22). А для «Тобола» эта победа стала первой в чемпионате.

В этой игре сразу два игрока «Тобола» записали на свой счет дабл-дабл - Павел Ильин, набравший 38 очков и совершивший 11 подборов, и Антон Быков, на счету которого 23 набранных очка и 15 подборов. Адильбек Битенов набрал в этом матче 8 очков, Рустам Валиев - 4, Адиль Султанов и Михаил Сыч - по 3 и Рамиль Уразбаев - 2.

Бросок по кольцу «Каспия» наносит Михаил Сыч / Фото nbf.kz

Повторить свой успех во втором матче «Тоболу» не удалось. Хозяева очень активно начали встречу, уже в первой четверти сделав 17-очковый отрыв - 29:12. К перерыву он увеличился еще на четыре очка - 50:29, а перед заключительной четвертью разница в счете составляла почти три десятка очков - 75:46.

Еще три десятка очков актаусцы набрали в заключительной четверти и взяли убедительный реванш за поражение накануне - 105:62 (29:12, 21:17, 25:17, 30:16).

Самым результативным в «Тобола» в этом матче был Дарим Султанов - 20 очков. На три очка меньше набрал Павел Ильин - 17. Адиль Султанов набрал 8 очков, Тимур Валиев - 6, Антон Быков и Михаил Сыч - по 4 и Рамиль Уразбаев - 3.

Заключительную серию года «Тобол» проведет в Атырау против «Барсов Атырау».



