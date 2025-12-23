Окончательное решение будет приниматься ближе к 2030 году, отметил аким. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов считает преждевременной приватизацию ТОО "Рудненские тепловые сети", несмотря на включение предприятия в республиканский план передачи объектов в конкурентную среду, передает Informburo.kz. Окончательное решение будет приниматься ближе к 2030 году, отметил аким. Об этом он заявил на брифинге в СЦК.

Фото ИА "Город"

По словам главы региона, включение тепловых сетей Рудного в перечень связано с общим планом по приватизации объектов, в том числе в сфере ЖКХ. Согласно этому плану, возможная передача предприятия в конкурентную среду предусмотрена к 2030 году.

При этом Аксакалов подчеркнул, что в последние годы в модернизацию тепловых сетей были вложены значительные бюджетные средства.

"Мы вложили туда большие средства, провели модернизацию. Эти сети раньше были частными, сейчас они попали в план приватизации. Откровенно говоря, на этом этапе заниматься приватизацией, наверное, рановато", – сказал аким.

Он отметил, что окончательное решение будет приниматься ближе к 2030 году с учётом состояния инфраструктуры и эффективности вложений государства.

"К 2030 году посмотрим, какая будет ситуация. Возможно, этот объект вообще снимут с приватизации, поскольку государство вложило большие средства в модернизацию. Будут исходить из рационального решения", – добавил Аксакалов.

Ранее теплокомпания подтвердила, что уже опубликовано объявление о приеме заявок от потенциальных покупателей. В документах причиной продажи указана необходимость привлечения инвестиций. Однако директор ТОО "Рудненские тепловые сети" Олег Абылкаиров выразил недоумение, почему продажу начали именно сейчас, а не в 2023 году, когда из-за многочисленных аварий на сетях жители города не раз оставались без отопления. Абылкаиров добавил: несмотря на включение предприятия в план на приватизацию, этот процесс длительный и передача в частные руки может вовсе не состояться.

Напомним, ТОО «Рудненские тепловые сети» стало государственным предприятием лишь в 2020 году. До этого оно находилось в частной собственности – АО «ССГПО» ERG. После многочисленных аварий в 2024 и 2025 годах государство вложило свыше 10 млрд на ремонт теплосетей. Согласно отчету акима Рудного Виктор Ионенко в начале ноября 2025 года, аварийность сетей удалось снизить на 34%, а общий износ – с 78% до 52,5%.