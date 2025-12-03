Олег АБЫЛКАИРОВ сегодня, 3 декабря, на брифинге в акимате отчитывался о подготовке к отопительному сезону. Журналисты попросили директора рудненской теплокомпании объяснить - как именно будет проходить грядущая приватизация?

Фото из архива "НГ"

- На самом деле я вам ничего нового сказать не могу, - ответил Абылкаиров. - Да, наше предприятие включено в список на приватизацию. Для нас, как я уже говорил, это было неожиданным решением. Но на сегодня вышло постановление правительства о разработке методики определения объектов на приватизацию, определении самого процесса этой приватизации. То есть это очень длительный процесс. И то, что на портале в списке выставлены "Рудненские теплосети", пока не говорит о том, что приватизация пройдет. На сегодня этот вопрос рассматривается. Пока мы ожидаем, что в том числе и с местными исполнительными органами, и с нами, как специалистами предприятия, этот вопрос еще будет прорабатываться и обсуждаться.

Журналисты отметили, что в документах срок приватизации установлен на 2030 год.

- Да, время у нас есть, - отреагировал Абылкаиров. - Пока определяют, как это все будет происходить - будет ли это полная приватизация или только каких-то отдельных долей с контрольным пакетом у государства.

Абылкаиров ответил на вопрос о том, как на новость о приватизации отреагировал коллектив теплокомпании.

- Никакой паники на предприятии нет, поскольку процесс это долгий и до 2030 года многое еще может измениться, - подчеркнул директор. - У нас работают 162 человека - это не только Рудный, но и поселок Горняцкий, станция Железорудная. По кадрам больших проблем нет, штат укомплектован. Многие специалисты работают уже несколько лет.

- Услышала от людей, которые работают в сфере ЖКХ, что если предприятие окажется в частных руках, то в случае крупных аварий, как у нас уже было - когда вводили режим ЧС, вновь понадобятся экстренные меры, - спросила журналистка Ирина СТАРИКОВА.

- Тяжело сейчас сказать. Тем более, мы не знаем, в каком виде будет приватизация. Какая частная фирма придет, какие у нее будут возможности..., - ответил Абылкаиров. А после добавил: - Мы видим в целом по республике, что частным предприятиям в коммунальной сфере очень тяжело. И дело не в том, что частник не хочет вкладывать деньги. Просто в тарифе затраты на ремонт заложены мизерные, их недостаточно. А частник вкладывать свои деньги в предприятие, которое не окупается - кому это нужно?! Поэтому, когда предприятие квазигосударственное, как у нас, есть механизмы вливания денег из бюджета.

Напомним, на десятом заседании Национального офиса по приватизации 21 ноября было решено продать ТОО «Рудненские тепловые сети» в частные руки. Предприятие стало государственным лишь в 2020 году. До этого находилось в частной собственности АО «ССГПО» ERG.За последние несколько лет в Рудном из бюджета были потрачены миллиарды тенге на модернизацию сетей.