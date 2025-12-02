"Папа дерется, а здесь хорошо" - Кризисный центр для жертв бытового насилия возобновил работу в Костанае
Андрей СКИБА
2 декабря 2025, 18:08 | Общество
Костанайский кризисный центр «Дағдарыс» начал работу после приостановки, связанной с введением новых правил лицензирования таких организаций в Казахстане. Об этом сегодня, 2 декабря, на брифинге в РСК сообщила психолог, руководитель ОФ «Дамыту» Нина КОСЮК.
Нина Косюк (слева) и Гульжанат Шаяхметова
Центр возобновил деятельность в октябре и теперь работает в рамках проекта отдела занятости и социальных программ акимата Костаная. Ранее он функционировал как приют.
Как отметила Нина Косюк, учреждение расширило формат работы.
- Теперь мы не только предоставляем проживание и специальные социальные услуги, но и консультируем женщин, которые пострадали от насилия и не хотят проживать в центре, - подчеркнула она. - Мы оказываем психологические и юридические консультации и стараемся, чтобы ни одна женщина не осталась без помощи.
По оценке психолога, проблема насилия в семье остаётся глубоко скрытой.
- Не каждая женщина готова показать синяки - это стыдно, неудобно. Но выйти из круга насилия человек должен захотеть сам. Если он не делает этот шаг, помочь очень сложно, - говорит Косюк. - А последствия могут быть трагическими: от убийства мужчины женщиной до гибели самой женщины. И в этом случае больше всех страдают дети.
«Дағдарыс» расчитан на 40 койко-мест. Сейчас в центре получают помощь 28 человек.
- Мы помогаем не только женщинам, но и детям, которые часто становятся свидетелями или жертвами преступлений, - добавила Нина Косюк. - У нас был случай, когда дети сами попросили маму не возвращаться домой: «Папа злой, он дерётся, а здесь хорошо».
Психолог обратилась к женщинам региона с призывом не бояться обращаться за помощью. И напомнила, куда можно обращаться:
- республиканская круглосуточная горячая линия - 111,
- линия помощи детям, подвергшимся насилию - 150,
- телефон Кризисного центра: +7 (7142) 53-22-35.
Центр также ищет спонсоров для создания развивающего пространства.
- Мы хотим оборудовать детский уголок - с батутом, шведской стенкой и качелями. Эти элементы помогают детям снизить психотравму, - пояснила Косюк.
В Костанайской области 61 сотрудник полиции занимается вопросами бытового насилия. Для гуманного взаимодействия с жертвами созданы:
- 3 специализированные комнаты для допросов женщин и детей (Костанай, Рудный, Костанайский район);
- 2 центра комплексной поддержки жертв (Аркалык – 10 мест, Рудный – 20);
- Кризисный центр в Костанае с психологической, социальной и юридической помощью.
С начала года в центры были помещены 95 пострадавших: 36 женщин, 1 мужчина и 58 детей.
В 2025 году в полицию поступило более 4,3 тыс. сообщений о семейно-бытовых конфликтах, за такой же период прошлого года - - 6,2 тыс. Число повторных обращений уменьшилось на 6%.
В регионе работают 30 кабинетов психокоррекционной помощи. 166-ти агрессорам назначена обязательная психологическая коррекция.
При этом оастет число преступлений на бытовой почве: с 127 до 135 фактов (+6,3%). Среди них: 9 убийств, 6 случаев тяжкого вреда здоровью, 31 случай лёгкого вреда и 55 побоев. С июня 2024 года статьи о побоях и лёгком вреде здоровью переведены из административных в уголовные.
За нарушение защитных предписаний и особых требований к поведению с начала года привлечены свыше 4,2 тыс. человек. 11 агрессорам суд запретил совместное проживание с жертвой, четырем запрещено приближаться к пострадавшим.
С 2023 года в Казахстане проводится подворовый обход для выявления фактов насилия.
- Теперь нам не нужно заявление жертвы. Достаточно сигнала от соседей, знакомых, коллег. Полиция обязана реагировать: составить административный протокол, вынести защитное предписание или, если видны побои, возбудить уголовное дело, - подчеркнула старший инспектор по особым поручениям отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием УОБ ДП Костанайской области Гульжанат ШАЯХМЕТОВА.
В Казахстане стартовала глобальная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия». Её девиз - «Объединимся, чтобы прекратить цифровое насилие в отношении женщин и девушек».В рамках кампании проходят встречи с населением, семинары, флешмобы, конкурсы, а также информирование по онлайн-безопасности. В соцсетях запущен флешмоб #ОстановитьЦифровоеНасилие.
- Повышение цифровой грамотности и вовлечённость общества помогут создать безопасное пространство для всех, особенно для женщин, девушек и детей, - отметила Шаяхметова.
Фото РСК
Последние новости
02.12.25 16:22 Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл финансовый хаос в казахстанских СПК
02.12.25 15:25 Куда отправлять фото и видео своего зимнего двора, чтобы поучаствовать в конкурсе праздничного оформления Костаная?
02.12.25 14:21 «Из него даже шел дым» - О смерти мужчины в сгоревшем доме сообщили жители Камысты, Полиция прокомментировала
02.12.25 13:21 “Новый“ штраф за превышение скорости: ответ МВД
02.12.25 12:05 В двух матчах чемпионата Казахстана по хоккею с участием «Горняка» было заброшено по девять шайб
02.12.25 10:15 Пьяный мотоциклист и водитель Chery Fora под наркотиками - Итоги выходных дней подвела полиция в Костанайской области
01.12.25 20:22 Не прокатит: как купить машину и не попасться мошенникам
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.