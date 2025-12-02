Костанайский кризисный центр «Дағдарыс» начал работу после приостановки, связанной с введением новых правил лицензирования таких организаций в Казахстане. Об этом сегодня, 2 декабря, на брифинге в РСК сообщила психолог, руководитель ОФ «Дамыту» Нина КОСЮК.

Нина Косюк (слева) и Гульжанат Шаяхметова

Центр возобновил деятельность в октябре и теперь работает в рамках проекта отдела занятости и социальных программ акимата Костаная. Ранее он функционировал как приют.

Как отметила Нина Косюк, учреждение расширило формат работы.

- Теперь мы не только предоставляем проживание и специальные социальные услуги, но и консультируем женщин, которые пострадали от насилия и не хотят проживать в центре, - подчеркнула она. - Мы оказываем психологические и юридические консультации и стараемся, чтобы ни одна женщина не осталась без помощи.

По оценке психолога, проблема насилия в семье остаётся глубоко скрытой.

- Не каждая женщина готова показать синяки - это стыдно, неудобно. Но выйти из круга насилия человек должен захотеть сам. Если он не делает этот шаг, помочь очень сложно, - говорит Косюк. - А последствия могут быть трагическими: от убийства мужчины женщиной до гибели самой женщины. И в этом случае больше всех страдают дети.

«Дағдарыс» расчитан на 40 койко-мест. Сейчас в центре получают помощь 28 человек.

- Мы помогаем не только женщинам, но и детям, которые часто становятся свидетелями или жертвами преступлений, - добавила Нина Косюк. - У нас был случай, когда дети сами попросили маму не возвращаться домой: «Папа злой, он дерётся, а здесь хорошо».

Психолог обратилась к женщинам региона с призывом не бояться обращаться за помощью. И напомнила, куда можно обращаться:

республиканская круглосуточная горячая линия - 111,

линия помощи детям, подвергшимся насилию - 150,

телефон Кризисного центра: +7 (7142) 53-22-35.

Центр также ищет спонсоров для создания развивающего пространства.

- Мы хотим оборудовать детский уголок - с батутом, шведской стенкой и качелями. Эти элементы помогают детям снизить психотравму, - пояснила Косюк.

В Костанайской области 61 сотрудник полиции занимается вопросами бытового насилия. Для гуманного взаимодействия с жертвами созданы:

3 специализированные комнаты для допросов женщин и детей (Костанай, Рудный, Костанайский район);

2 центра комплексной поддержки жертв (Аркалык – 10 мест, Рудный – 20);

Кризисный центр в Костанае с психологической, социальной и юридической помощью.

С начала года в центры были помещены 95 пострадавших: 36 женщин, 1 мужчина и 58 детей.

В 2025 году в полицию поступило более 4,3 тыс. сообщений о семейно-бытовых конфликтах, за такой же период прошлого года - - 6,2 тыс. Число повторных обращений уменьшилось на 6%.

В регионе работают 30 кабинетов психокоррекционной помощи. 166-ти агрессорам назначена обязательная психологическая коррекция.

При этом оастет число преступлений на бытовой почве: с 127 до 135 фактов (+6,3%). Среди них: 9 убийств, 6 случаев тяжкого вреда здоровью, 31 случай лёгкого вреда и 55 побоев. С июня 2024 года статьи о побоях и лёгком вреде здоровью переведены из административных в уголовные.

За нарушение защитных предписаний и особых требований к поведению с начала года привлечены свыше 4,2 тыс. человек. 11 агрессорам суд запретил совместное проживание с жертвой, четырем запрещено приближаться к пострадавшим.

С 2023 года в Казахстане проводится подворовый обход для выявления фактов насилия.

- Теперь нам не нужно заявление жертвы. Достаточно сигнала от соседей, знакомых, коллег. Полиция обязана реагировать: составить административный протокол, вынести защитное предписание или, если видны побои, возбудить уголовное дело, - подчеркнула старший инспектор по особым поручениям отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием УОБ ДП Костанайской области Гульжанат ШАЯХМЕТОВА.

В Казахстане стартовала глобальная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия». Её девиз - «Объединимся, чтобы прекратить цифровое насилие в отношении женщин и девушек».В рамках кампании проходят встречи с населением, семинары, флешмобы, конкурсы, а также информирование по онлайн-безопасности. В соцсетях запущен флешмоб #ОстановитьЦифровоеНасилие.

- Повышение цифровой грамотности и вовлечённость общества помогут создать безопасное пространство для всех, особенно для женщин, девушек и детей, - отметила Шаяхметова.

Фото РСК