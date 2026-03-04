Во время общения с прессой журналисты поинтересовались, как супруге чиновника удалось заработать значительные средства.

«Если человек сдал декларацию, значит, ему нечего скрывать, правильно?» - ответил Жумангарин.

Журналисты уточнили, что речь не о сокрытии доходов, а о том, каким образом были заработаны средства. По их словам, людям было бы интересно узнать, как можно добиться такого уровня дохода.

На это министр заявил, что выполнил все требования законодательства.

«В законе написано, что необходимо сдать декларацию и ее опубликовать. Я это сделал. Какие ко мне вопросы, скажите?» - сказал он.

Представители СМИ также отметили, что у общества возникает вопрос о доходах супруг чиновников, которые нередко оказываются более состоятельными, чем сами госслужащие.

Жумангарин ответил, что готов объяснить происхождение средств, если этого потребует закон.

«Если будет написано, чтобы я объяснил, как она это заработала, какие бумаги покупала и какие продавала, я это объясню», - заявил он.

При этом он подчеркнул, что уже выполнил все предусмотренные законодательством процедуры, заполнив и опубликовав декларацию.

В начале января стало известно, что семья министра заработала 88 млн тенге. Министерство национальной экономики опубликовало сведения из декларации Жумангарина за отчетный налоговый период 2024 года. Согласно документу, доход семьи Серика Жумангарина составил 88 678 984 тенге. Указано, что эта сумма получена в виде доходов от инвестирования на рынке ценных бумаг - дивидендов и вознаграждений. Также в декларации упомянута его супруга - Садыкова Сания Каиржановна, которая и получила эти доходы.