64-летняя жительница Сорочинского сельского округа в Сарыкольском районе 2 декабря ушла за скотом, но из-за густого тумана потеряла ориентир и не смогла вернуться домой. Обеспокоенные ее долгим отсутствием родственники сообщили о пропаже в полицию.

- К поисковым мероприятиям оперативно были привлечены спасатели МЧС, сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов, - сообщает пресс-служба ДЧС области. - Спустя несколько часов поисков женщина была обнаружена в поле на расстоянии около 10 километров между сёлами Краснознаменка и Караоба Сарыкольского района.

Медицинская помощь найденной женщине не понадобилась, ее доставили домой.

Фото пресс-службы ДЧС