В густом тумане потерялась женщина в Костанайской области
3 декабря 2025, 10:44 | Происшествия
64-летняя жительница Сорочинского сельского округа в Сарыкольском районе 2 декабря ушла за скотом, но из-за густого тумана потеряла ориентир и не смогла вернуться домой. Обеспокоенные ее долгим отсутствием родственники сообщили о пропаже в полицию.
- К поисковым мероприятиям оперативно были привлечены спасатели МЧС, сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов, - сообщает пресс-служба ДЧС области. - Спустя несколько часов поисков женщина была обнаружена в поле на расстоянии около 10 километров между сёлами Краснознаменка и Караоба Сарыкольского района.
Медицинская помощь найденной женщине не понадобилась, ее доставили домой.
Фото пресс-службы ДЧС
Последние новости
03.12.25 13:50 "Это еще не значит, что нас продадут" - Директор "Рудненских теплосетей" о планах передачи предприятие в частные руки
03.12.25 11:53 По пути на вызов «Скорая» столкнулась с автобусом в Рудном
03.12.25 10:04 БК «Тобол» начал второй из четырех кругов чемпионата Казахстана по баскетболу с домашних поражений
02.12.25 20:54 Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
02.12.25 18:08 "Папа дерется, а здесь хорошо" - Кризисный центр для жертв бытового насилия возобновил работу в Костанае
02.12.25 16:22 Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл финансовый хаос в казахстанских СПК
02.12.25 15:25 Куда отправлять фото и видео своего зимнего двора, чтобы поучаствовать в конкурсе праздничного оформления Костаная?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.