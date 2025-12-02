После домашней серии чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 с «Иртышом», согласно календарю, «Горняку» предстояло провести еще два матча с клубом из Павлодара, но уже на его льду.

Оба матча в Рудном хозяева уверенно выиграли у аутсайдера чемпионата со счетом 11:2 и 6:2 и закрепились в зоне плей-офф.

На вбрасывании нападающий «Горняка» Павел Анисимов и защитник «Иртыша» Данияр Билимбаев / Фото pro.ligasy.kz

«Горняк» так же по-хозяйски начал серию и в павлодарском Ледовом дворце «Астана», уже на первой минуте забросив в ворота «Иртыша» две шайбы. В первой же атаке рудничан Илья Горожанинов подхватил шайбу у левого борта, перевел ее через центр с помощью Руслана Утебаева на противоположный край Сергею Лазареву, который дальним броском открыл счет. В ответной атаке «Иртыш» сравнял счет, однако гол не засчитали, так как шайба была забита коньком. А выигравшие вбрасывание в средней зоне гости начали голевую атаку, и после передач Валерия Гурина и Евгения Степанова, открывшийся перед воротами капитан команды Оскар Юлбарисов удвоил преимущество «Горняка». Табло показывало в это время 0:57. После этого гола Руслана Какенова в воротах «Иртыша» сменил Вячеслав Нечвиенко.

На 9-й минуте вновь отличилось ударное звено «Горняка». На этот раз автором гола стал Гурин, ассистентами выступили Юлбарисов и Степанов.

До перерыва Степанов и Гурин поучаствовали в еще одной результативной атаке, выведя на 18-й минуте на завершающий бросок Владимира Кротова - 0:4.

А через минуту Лев Крицин при поддержке Никиты Ляпунова и Александра Каткова забросил пятую шайбу в ворота «Иртыша».

Игравший корректно в первом периоде «Горняк» почти половину второго провел в меньшинстве, а в середине игрового отрезка даже в формате «три на пять». Однако в эти минуты сопернику так и не удалось дождаться ошибок в обороне рудничан, да и надежно сыграл вратарь Владислав Тихонов. При игре в полных составах гости непременно возвращались к атакам, одна из которых на последней минуте периода стала голевой. Автором заброшенной шайбы стал Данила Платонов, а в роли ассистентов выступили все те же Юлбарисов и Степанов - 0:6.

С шайбой один из лучших бомбардиров чемпионата нападающий «Горняка» Евгений Степанов / Фото pro.ligasy.kz

На второй минуте заключительного периода наконец-то забросил шайбу и Степанов, записавший до этого на свой счет четыре результативные передачи, а уже забрасывавшие Гурин и Юлбарисов в этом моменте в третий раз в матче выступили в роли ассистентов.

Еще через две минуты в воротах павлодарского клуба побывала и восьмая шайба, автором которой стал Руслан Утебаев, отличившийся после передач Егора Шимина и Данилы Барабаша. А на последней минуте матча нападающий «Иртыша» Арлан Акпирганов огорчил-таки и вратаря «Горняка», установив окончательный счет - 1:8 (0:5, 0:1, 1:2).

После разгромного поражения павлодарцы сумели оказать «Горняку» серьезное сопротивление в повторном матче. Хотя гости были и близки к открытию счета в первом периоде, нанеся по воротам соперника 19 бросков, на перерыв команды ушли при счете 0:0. А вот в оставшихся двух периодах были заброшены те же девять шайб.

Счет открыли гости, в составе которых на 22-й минуте отличился Гурин, получивший на «пятачке» передачу от Степанова. А в середине периода Кротов при поддержке Юлбарисова и Гурина реализовал большинство, удвоив преимущество - 0:2.

Но за пять минут до второго перерыва, когда «Горняк» играл в меньшинстве после удаления за блокировку Ляпунова, Дмитрий Пидяшов сократил разрыв в счете. А на 37-й минуте после удаления в составе рудничан Юлбарисова за удар соперника клюшкой еще одно большинство реализовал нападающий «Иртыша» Данила Букарь, сравняв счет в матче - 2:2. С этим счетом команды ушли на второй перерыв.

На второй минуте заключительного периода защитник «Горняка» Руслан Саввин бросил по воротам хозяев, шайба после рикошета от клюшки вратаря взлетела вверх, а затем от руки попытавшегося поймать ее защитника «Иртыша» Дамира Есеркепова оказалась в воротах - курьезный гол.

Но всего через полминуты Пидяшов после передачи из-за ворот забросил третью шайбу в ворота гостей, сравняв счет и оформив дубль - 3:3. А на 45-й минуте нападающий «Иртыша» Бертан Демирделен, как под копирку, точно так же забросил и четвертую шайбу в ворота «Горняка», впервые выведя хозяев вперед - 4:3.

В середине периода у павлодарцев появился шанс упрочить свое преимущество - в составе «Горняка» был удален за подножку Катков. Однако, играя в меньшинстве, рудничане сумели после перехвата шайбы провести быстрый выпад, и Юлбарисов, получив шайбу после поперечной передачи Степанова, броском слева, сравнял счет - 4:4. А на 53-й минуте Гурин при поддержке Юлбарисова и Степанова оформил дубль, забросив победную шайбу - 4:5.

Опасный момент у ворот «Иртыша» / Фото pro.ligasy.kz

После этих матчей Валерий Гурин, Оскар Юлбарисов и Евгений Степанов возглавляют тройку бомбардиров чемпионата, набрав соответственно 47 (19 шайб и 28 передач), 40 (14+26) и 34 (9+25) очков.

Следующие матчи «Горняк» проведет 5 и 6 декабря в Атырау против местного «Бейбарыса».