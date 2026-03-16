«Тобол» упустил победу с 2:0 на 97-й минуте матча КПЛ
В матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с талдыкорганским «Жетысу», сообщает Sports.kz.
Встреча прошла на «Тобыл Арене», обслуживала ее судейская бригада во главе с Саятом Карабаевым из Астаны.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
«Тобол»: Устименко, Калмырза, Глущенков, Кавнич, Вукчевич, Асранкулов, Тагыберген, Сиссе, Жумашев, Марат, Милованович;
«Жетысу»: Сикач, Балтабеков, Орынбасар, Пайович, Кашкен, Добай, Мосиашвили, Зиванович, Мужиков, Абзалов, Йованович.
Первый тайм получился с малым количеством опасных моментов и закончился без голов. Во втором ударом головой счет открыл Урош Милованович, через две минуты с линии штрафной увеличил разрыв Жасұлан Жумашев, а на 97-й Серикжан Мужиков реализовал пенальти - 2:2.
Таким образом, обе команды набирают первые очки в сезоне.
«Тобол» - «Жетысу» 2:2 (0:0)
Голы: Милованович 58 (1:0), Жумашев 60 (2:0), Жакипбаев 67 (2:1), Мужиков с пенальти 90+7 (2:2).
Напомним, недавно "НГ" сообщала, что "Тобол" попал под санкции "ФИФА".
