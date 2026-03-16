Об этом сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании в акимате города рассказал руководитель отдела жилищных отношений Габит БЕКТАБАНОВ.

5 марта в доме №11 по ул. Кочубея обвалилась кровля/Фото Дарби ЧУЖОЙ

По его словам, переселение жителей полностью завершено, а двухэтажный аварийный дом № 11 по ул. Кочубея будет снесен.

Ранее предполагалось, что жильцов расселят за счет бюджетных средств, но в итоге удалось договориться с застройщиком - ТОО «Ирина и К» - о переселении в рамках программы реновации.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что ситуация сложилась более благоприятно, чем предусматривает обычная процедура расселения обитателей аварийного жилья.

- Когда мы признаем жилье аварийным, по закону должны предоставить людям арендное жилье. Соответственно, они должны потом выкупать его по остаточной стоимости, - пояснил он. - Здесь же, если частный застройщик заинтересован в участке, он предлагает жителям равноценное жилье. Я думаю, жильцам повезло - они получат такие же квадратные метры, только уже в новых домах и в собственность.

Ранее «НГ» сообщала, что 5 марта в двухэтажном доме по ул. Кочубея, 11 частично обрушилась кровля над одной из квартир. Причиной сталиизнос деревянных конструкций, которые не выдержали скопления снега.

В доме 1959 года постройки было 8 квартир, из которых 6 жилых. В одной из них проживала мать с двумя несовершеннолетними детьми - она и сообщила «НГ» о случившемся.

Здание ранее уже было признано аварийным. После происшествия представители акимата и экстренных служб выехали на место, а затем начались переговоры с застройщиком о расселении жильцов.

Как сообщили на совещании, сейчас в Костанае официально признаны аварийными и подлежащими сносу 4 многоквартирных дома:

по ул. Кочубея - №9 и №11

по ул. Садовой - №19 и №25.

Расселение домов по ул. Кочубея было запланировано на этот год, по ул. Садовой - на следующий.

Всего в аварийном жилфонде проживают 127 семей.

При этом Габит Бектабанов отметил, что количество ветхого жилья растет быстрее, чем возможности бюджета по расселению.

- Многие дома не просто физически изношены - их планировка и инженерные системы морально устарели и не отвечают современным требованиям комфорта и эффективности, - пояснил он.

Программу реновации жилого фонда акимат Костаная утвердил в феврале этого года.

Основные принципы программы:

Комплексное развитие территорий - обновление не отдельных домов, а кварталов.

Равноценное жилье для жителей - вместо ветхих квартир люди получают новые квартиры сопоставимой площади.

Привлечение инвесторов - строительство новых домов осуществляется за счет частных застройщиков, что снижает нагрузку на бюджет.

Сейчас формируют перечень пилотных площадок, где программа будет реализована в первую очередь.

- Мы на стадии подписания документов. Все основные вопросы уже решены, осталось поставить подписи, - отметил аким. - Застройщики уже приступили к работе, мы передаем им всю необходимую документацию. Программа реновации, генеральный план - все эти процессы будут идти параллельно.

Изменения в управлении многоквартирными домами

Отдельно на совещании обсудили изменения в законодательстве, касающиеся управления многоквартирными домами.

С 15 сентября прошлого года вступил в силу закон, который меняет систему управления жилыми домами. До 17 июля все действующие КСК и ПКСК должны пройти перерегистрацию. После этой даты кооперативы, не приведенные в соответствие с законом, могут быть ликвидированы через суд.

Одно из ключевых нововведений - для каждого дома теперь должны открываться два отдельных счета:

текущий - для повседневных расходов,

накопительный - для капитального ремонта.

Аким Костаная отметил, что это позволит сделать расходование средств более прозрачным.

- Люди часто жалуются, что деньги ПКСК расходуются непрозрачно, даже судятся с ними, - пояснил Марат Жундубаев. - Теперь на каждый дом будут отдельные счета, а не как раньше - один на несколько домов. Это правильно.

Работа по перерегистрации кооперативов, по словам чиновников, идет пока медленно - в пилотном режиме сейчас проходят процедуру лишь несколько домов.

