Приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 106 ч. 1 УК РК) огласили в Костанайском межрайонном суде. В августе 2025 года подсудимый К. поссорился со своей соседкой по даче С., затем облил ее бензином и поджег. В результате женщина получила ожоги площадью 30—35% поверхности тела, что оценили как тяжкий вред.

Во время судебного процесса прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. А сама потерпевшая просила наказать обидчика по всей строгости закона.

Подсудимый вину признал и попросил суд назначить наказание в низших пределах санкции статьи.

- Санкция ч. 1 ст. 106 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет лишения свободы. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, - сообщает пресс-служба областного суда. - С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил К. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Суд также удовлетворил требования потерпевшей по возмещению материального ущерба и морального вреда.

Приговор еще не вступил в законную силу.