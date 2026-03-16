По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 марта, ожидается переменная облачность без осадков, туман. В среду, 18 марта, осадки не прогнозируются, на севере, западе и юге - туман. На дорогах гололедица.





- Во вторник ночью будет 4-9, на востоке 12 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём термометры покажут 0...+5 °С. В ночь на среду ожидаем -5...-10 °С, на востоке -13 °С. +2...+7 °С, днём +4...+9 °С, на востоке +1 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -5...-7 °С, днём +1...+3 °С. В среду: ночью -6...-8 °С, днём +4...+6 °С.

Во вторник будет юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с по области и 2-7 м/с в Костанае. В среду ожидается западный ветер 7-12 м/с.

