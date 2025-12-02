Декриминализировать 274 статью Уголовного кодекса и перевести ее в административный порядок призывают юристы, журналисты и активные граждане в Казахстане, передает КазТАГ.

«Статья 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающая наказание за распространение заведомо ложной информации, в настоящее время является инструментом, который прямо ограничивает свободу слова, подавляет общественную критику и создает угрозу уголовного преследования для журналистов и активистов. Несмотря на заявленную цель борьбы с дезинформацией, на практике данная статья чрезмерно политизирована и используется для преследования за высказывания в социальных сетях, а также за критические материалы в СМИ. Тяжесть наказания – до лишения свободы – абсолютно не соответствует характеру правонарушения в большинстве случаев ее применения, что нарушает фундаментальный принцип соразмерности и справедливости», - говорится в публичном обращении к властям.

Обращение о декриминализации статьи 274 УК РК, официально поданное через портал e.Оtinish, направлено в генеральную прокуратуру, Конституционный Суд, сенат и мажилис парламента, а также готовится онлайн-петиция.

«Мы призываем обеспечить незамедлительное прекращение необоснованных уголовных дел по статье 274 УК РК в отношении активистов и журналистов. Инициировать процесс поправок в законодательство для скорейшей декриминализации данной статьи. Мы требуем: установить в рамках КоАП РК административную ответственность в виде финансовых штрафов, соразмерных возможному причиненному ущербу, но полностью исключив возможность лишения свободы", - говорится в обращении.

Казахстанские и международные правозащитные организации давно критикуют уголовную ответственность за «ложную информацию».

Источник фото: pixabay.com