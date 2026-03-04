Жителю села Боровское Мендыкаринского района (он не решился назвать имя из-за возможных преследований, это местная реальность) 2 марта позвонили из школы: срочно забирайте своего ребенка.

Папаша приходит, видит учеников, которые чуть ли не выбегают из здания, и спрашивает педагогов, охрану и дежурных: «А что вообще случилось?» Все молчат, но не из чувства природной скромности и такта.

Серик Байбеков: «Скрывать такие факты недопустимо. Дети - не объект для экспериментов и халатности»

«Сегодня я вынужден обратиться к жителям Мендыкаринского района и Костанайской области в связи с тревожной ситуацией, произошедшей в школе имени Жумабаева, - пишет в своем блоге гражданский активист и общественник Серик БАЙБЕКОВ. - По информации родителей учеников, 27 февраля стало известно, что у одного из сотрудников школьной столовой выявлена палочка туберкулеза. При этом данный сотрудник, со слов родителей, проработал в столовой около двух недель. 2 марта, в 11.00, родителям сообщили о необходимости срочно забрать детей из школы, не объясняя причин. Также родители сообщают, что данный сотрудник, предположительно, не проходил обязательный медицинский осмотр перед допуском к работе. Арендатор столовой - Марина Михайловна Даниленко - заявила, что не знала о приеме данного сотрудника и что его принял старший повар. Мы говорим о здоровье и безопасности наших детей. Туберкулез - это серьезное инфекционное заболевание, и любые нарушения санитарных требований в образовательных учреждениях недопустимы. Я официально обращаюсь к департаменту санитарно-эпидемиологического контроля, к управлению образования и к акимату района, требую провести всестороннюю проверку. Установить, проходил ли сотрудник обязательный медосмотр. Дать правовую оценку действиям арендатора и администрации школы. Обеспечить медицинское обследование всех контактных лиц и предоставить родителям официальную и прозрачную информацию. Скрывать такие факты недопустимо. Дети - не объект для экспериментов и халатности. Я беру ситуацию на общественный контроль. О результатах проверок прошу сообщить публично».

Что мы увидели

Сразу по приезде в Боровское я встретил этого человека - на лице заметна крайняя тревога. Мой визави не пожелал назваться для собственной безопасности.

Некоторые родители не решились отправлять детей и 4 марта

- Это случилось в понедельник. После звонка я еду в школу примерно в 11.00, а там все одновременно расходятся. Никто ничего не говорит. «В 11.30 будет собрание, присутствовать обязательно», - говорят мне. Сообщает, кажется, завуч, что нашли у них туберкулезную палочку, а сотрудницу, у кого ее нашли, ее якобы уже уволили. А кто она такая, никто не знает. Старший повар, которая приняла ее на работу, говорит: «А она работает у нас всего лишь первый день». Кто-то из присутствовавших замечает: «Так она нас уже две недели кормит, столы вытирает, посуду собирает!» Та упирается: «Нет, это было один день!» Я говорю: а давайте камеры наблюдения посмотрим. В итоге записи камер не смотрели, но представители ИП признали, что, возможно, именно две недели она у них. Переобуваются на ровном месте! Старший повар заявляет: «Ну и что вы со мной сделаете? Ну убейте меня!» Я задаю вопрос: с кого спрашивать, если вдруг наши дети, не дай бог, заболеют? Отвечает: я завтра в четыре часа все бумаги с результатами анализов принесу, как положено.

Кемер Уразбеков: «То, что женщина эта здесь вообще работала, - тоже неподтвержденный факт»

Школа-гимназия имени Габбаса Жумабаева, где в одну смену занимается 251 ребенок, совершенно пуста. На охраннике - маска. Что забавно, только на нем одном. Сразу встречаем директора Кемера УРАЗБЕКОВА, интересуемся: действительно ли здесь работал туберкулезник?

- Факт неподтвержденный, но школа закрыта из-за того, что работает комиссия СЭС. И то, что женщина эта здесь вообще работала, - тоже неподтвержденный факт.

- Мог ли слух о ее туберкулезе возникнуть на пустом месте? - спрашиваю я.

- Все может быть. Женщина эта здесь не работала.

- О, уже не работала? Очевидцы сказали, что видели ее приносящей пищу детям в дошкольное учреждение в течение двух недель, потом возникает версия, что она работала всего один день, а теперь вы говорите, что она вообще не работала?

- Так мне сказала арендатор Марина Михайловна, это ИП «Юнин».

- На четыре часа объявили общешкольное собрание с родителями, но потом его отменили. Как раз перед нашим приездом. Почему?

- Это потому, что в данный момент у нас находятся представители районной СЭС, которых мы вызвали. Они еще и провели дезинфекцию пищеблока. Неясно пока, что они обнаружили, а что - нет. Сказали, что завтра будут готовы результаты. Потому и отменили собрание, что хотели предметно объяснить все родителям учеников.

- Я намерен поговорить с проверяющими.

Мы входим в директорский кабинет, но сидевшие здесь три женщины с бумагами, увидев нас, тут же встают из-за стола и направляются к выходу.

Увидев нас, сотрудники СЭС тут же вышли из кабинета

- Что вы сегодня провели и когда ждать результатов? - спрашиваю я у старшего специалиста Гульмиры САПАРБАЕВОЙ (могу ошибиться, она назвалась неразборчиво).

- Мы провели эпидемиологическое расследование. Результатов ждать… позже.

- Вопрос предполагает ответ с датой.

- Пишите запросы.

Подозрительных уволить, договор расторгнуть

- Вчера поступила информация о том, что у одного из сотрудников столовой якобы выявлен факт подтвержденного туберкулеза, - комментирует руководитель отдела образования Мендыкаринского района Гулдана АХМЕТОВА. - Мы направили запрос в ЦРБ, на это время не получили ответа, но, так как родители начали волноваться, мы, скажем так, в целях профилактики полностью отменили сегодня (3 марта - «НГ») занятия, и сейчас производим дезинфекцию, это проводит лаборатория районной СЭС. Мы написали официальный запрос в ИП «Юнин», где якобы работала женщина с недоказанным туберкулезом - дайте разъяснение. Мне ответили: нет такой информации, чтобы кто-то из сотрудников болел.

Гулдана Ахметова: «У отдела образования нет единой базы данных работников столовых»

- Скажите, а районный отдел образования может каким-то образом проверить, кого эти ипэшки там нанимают для работы с детьми?

- У нас есть межведомственная экспертная комиссия. В нее входит еще и попечительский совет, неправительственные организации, там есть и представители СЭС. Они объезжают организации образования согласно плану. В данной организации образования они были 28 января, нарушений не было выявлено. Специалист отдела образования Жанна Кабдрахметова держит этот вопрос на контроле.

- У руководителя ИП есть теоретическая возможность скрывать нарушения? Насколько они прозрачны и подотчетны? - спрашиваю я.

- Беда в том, что у отдела образования нет единой базы данных работников столовых. Поэтому достоверность того, чтó такие ИП указывают, проблемно проверить. Было дело, что указывали фамилии людей, которые работали в это время в другом районе.

- Поставщику направлена претензия о нарушении условий договора, - сообщает представитель управления образования Анна ЛАЗАРЕВА. - Поднят вопрос о применении мер ответственности, предусмотренных законодательством о государственных закупках.

- В общем, мы направили уведомление о расторжении договора с ИП «Юнин», - резюмирует Гулдана Ахметова.

«Война Алой и Белой розы» на примере районных поставщиков питания

Сразу спойлер: как говорят в районе, вполне возможно, что слух о туберкулезе у сотрудника, якобы здесь работавшего, запущен конкурентами. Две компании, «Юнин» и «Гудиал» (сделаем длинную историю короткой), периодически сменяют друг друга в качестве организаций, снабжающих питанием школы райцентра и соседних сел, причем очередной поставщик оказывается замешан в многочисленных нарушениях договоров, сроков, конкурсных процедур и прочих простительных и непростительных грехах.

- В марте, после проведения конкурса госзакупок, победителем было объявлено ИП «Гудиал», и 1 мая они зашли у нас на объекты питания в четырех населенных пунктах района, - рассказывает Гулдана Ахметова. - Но ИП «Юнин» подало иск на отдел образования, чтобы обжаловать итоги конкурса, там были нарушены сроки приема заявок. Вышло постановление - расторгнуть с ними договор. В конце декабря победителем было признано (по некоторым школам) ИП «Юнин». Но ИП «Гудиал» написало жалобу, что мы неправильно исполнили решение суда. После этих судебных процессов они начали писáть друг на друга, а потом и на меня. Две команды воюют, а я между ними, поэтому с ними у нас только официальные контакты.

Мы звоним Марине Даниленко (к которой сейчас все вопросы) - она бросает трубку и блокирует звонящего.

Чем закончилась страшная история. И закончилась ли?

- 27 февраля в прокуратуру района поступило письменное обращение от ИП «Гудиал» о проведении проверки, - поясняет старший прокурор Мендыкаринской районной прокуратуры Анар ОСПАНОВА. - 2 марта их обращение было перенаправлено в управление образования, в настоящее время проводится проверка. Никаких мер реагирования пока нет, потому что окончательного решения не принято.

Прокурор Анар Оспанова: «Сначала решение, а потом меры реагирования»

Как сообщила 4 марта руководитель районного отдела образования, занятия в Боровской школе-гимназии возобновились, но не в полном объеме, потому что некоторые родители не пожелали отправлять детей без представления результатов эпидемиологического расследования. Были классы, в которых не явился ни один ученик.

Общешкольное собрание с родителями перенесли на вечер 4 марта.

По словам Ахметовой, женщина, у которой подозревается туберкулез, действительно заболела и наблюдается с 2012 года, но с этого времени у нее якобы не выявлялось рецидивов. Впрочем, даже без проверок очевидно, что ее не должны были допускать к работе в пищеблоке.

- Результаты внеплановой проверки будут известны в течение пяти-шести суток, - сообщила пресс-секретарь департамента СЭС Костанайской области Гульмира МАГЗУМОВА. - Для перевода школы-гимназии на онлайн-обучение оснований нет.

Фото Игоря НИДЕРЕРА