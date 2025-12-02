Высшая аудиторская палата завершила проверку деятельности социально-предпринимательских корпораций (СПК). Аудит установил многочисленные проблемы в управлении и использовании бюджетных средств, передаёт Tengrinews.kz.

Фото: t.me/auditpalatasy

СПК признаны неэффективными

Согласно отчету, в структурах СПК накоплены управленческие и финансовые недостатки. Их деятельность не интегрирована в систему государственного планирования, планы развития носят формальный характер и не проходят внешнюю оценку. При этом работа корпораций не влияет на показатели эффективности акиматов.

Председатель ВАП Алихан Смаилов подчеркнул, что сейчас корпорации действуют без четких рамок.

"В регионах что решили, то и делают. Зачастую это противоречит даже Предпринимательскому кодексу", — сказал он.

Госфинансирование растет, но убытки СПК увеличиваются

Аудит показал, что за последние пять лет СПК получили свыше 528 миллиардов тенге бюджетных средств, из которых более 288 миллиардов направлены на кредитование бизнеса.

Однако вместо инвестпроектов, способствующих развитию регионов, корпорации размещают средства на депозитах и участвуют в коммерческих проектах с низким социальным эффектом.

При этом убытки СПК на начало 2025 года превысили 209 миллиардов тенге, увеличившись в семь раз по сравнению с 2020 годом. Выплата дивидендов также нестабильна: в 2024 году в бюджет поступило менее 0,5 миллиарда тенге — почти в четыре раза меньше показателя 2023 года.

Примеры нарушений в региональных СПК

Аудиторы установили, что многие СПК участвуют преимущественно в коммерческих проектах, оказывая поддержку отдельным предпринимателям.

СПК "Ертіс" под видом инвестпроектов ведет коммерческое жилищное строительство на 16,6 миллиарда тенге. Нарушения составили 3,3 миллиарда тенге.

под видом инвестпроектов ведет коммерческое жилищное строительство на 16,6 миллиарда тенге. Нарушения составили 3,3 миллиарда тенге. СПК Aqjaiyq получила земельные участки для инвестпроектов, но часть из них не была освоена или использована в иных коммерческих целях.

получила земельные участки для инвестпроектов, но часть из них не была освоена или использована в иных коммерческих целях. СПК "Актобе" в течение трех лет выдавала кредиты одной частной компании. Общий объем господдержки составил 11,2 миллиарда тенге. В отборе проекта участвовал аффилированный представитель, а кредит выдан без залога и с нарушениями.

в течение трех лет выдавала кредиты одной частной компании. Общий объем господдержки составил 11,2 миллиарда тенге. В отборе проекта участвовал аффилированный представитель, а кредит выдан без залога и с нарушениями. СПК "Семей" отбирает проекты без анализа рисков, ориентируясь на быстрое освоение средств.

Проблемы в стабфондах и закупочной деятельности

Проверка стабилизационных фондов выявила ненадлежащие условия хранения продукции, узкий ассортимент товаров и закуп продукции, не востребованной у населения.

Аудиторы пришли к выводу, что СПК не справляются с задачами по стабилизации цен на продовольствие из-за неэффективного управления фондами, закупочной работой и кредитованием по "оборотной схеме".

Общий объем нарушений превысил 185 миллиардов тенге

По итогам проверки выявлены:

финансовые нарушения — на 138 миллиардов тенге;

неэффективное планирование — на 14,5 миллиарда тенге;

неэффективное использование активов и бюджетных средств — на 33,6 миллиарда тенге.

Материалы по 14 фактам нарушений планируется передать в правоохранительные органы.