Напомним, победители получат по 500 000 тенге. Среди номинаций - «Лучшее благоустройство и оформление зимнего двора среди управляющих компаний», «Лидер зимнего оформления двора среди ОСИ», «Народный зимний двор».





Победитель 2024 года - ОСИ «Центр-Парк» c фотозоной

В этом году проходят два конкурса: для дворов жилых домов и для территорий бизнеса. Акимат Костаная сегодня, 2 декабря, сообщил детали акции.

В условиях первого конкурса нет конкретно новогодней тематики, она как бы обобщенно зимняя. Но, судя по победителям прошлых лет, именно праздничная атрибутика цепляла комиссию.

А вот к субъектам бизнеса и госорганизациям уже конкретно новогоднее требование.

Целью конкурса «Лучший зимний двор» акимат Костаная видит «выявление лучших практик благоустройства и создания комфортной среды в зимний период.» Участниками могут стать управляющие организации (КСК, ОСИ, НСУ, инициативные группы жителей) и жители многоквартирных домов.

Основные критерии оценки:

• чистота и благоустройство двора, наличие освещения и зимней инфраструктуры (катки, горки, снежные городки);

• оригинальность и креативное оформление территории в новогодней тематике;

• организация массовых досуговых мероприятий для жителей.

Номинации конкурса:

«Лучшее благоустройство и оформление зимнего двора среди управляющих компаний»;

«Лидер зимнего оформления двора среди ОСИ»;

«Народный зимний двор».

Материалы направляются в ГУ «Отдел жилищных отношений акимата г. Костаная»

E-mail: zhilinspekciya@kostanay.gov.kz

Координатор - Нурабаева Алия Маратовна, тел. 8 702 803 23 27 (WhatsApp).

Победители конкурса получат сертификаты на сумму 500 000 тенге и благодарственные письма. Прием заявок начался вчера, 1 декабря, и продлится до 21 декабря 2025 года.

Победитель 2023 года - дом № 13 в 9 микрорайоне

А вот бизнесменов и госорганизации деньгами одаривать не будут, но обещают «ценные призы».

В конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» принимают участие торгово-развлекательные центры, магазины, кафе, рестораны, автозаправочные станции, банки, предприятия и другие объекты бизнеса, а также государственные учреждения - организации культуры, спорта, здравоохранения, образования и социальной сферы.

Основные критерии оценки:

• оригинальность и целостность композиции;

• использование современной иллюминации и декоративных элементов;

• художественная выразительность в дневное и вечернее время;

• благоустройство прилегающих территорий, установка ёлок, фигур и световых композиций.

Номинации конкурса:

«Лучшее новогоднее оформление объектов бизнеса»;

«Лучшее новогоднее оформление государственных организаций и учреждений».

Прием заявок - так же до 21 декабря.

Материалы направляются:

• по объектам бизнеса - в ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата г. Костаная», e-mail: otdpredkost2@mail.ru, координатор – Сабрина Беимбетовна Умурзакова, тел. 8 775 269 80 24 (WhatsApp);

• по госорганизациям - в ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата г. Костаная», e-mail: gok_ya@mail.kz, координатор - Гульнара Каратаевна Шильдибаева, тел. 8 777 914 64 88 (WhatsApp).

Итоги и награждение

Победители будут определены по результатам выездного осмотра и фотоматериалов, предоставленных участниками. Решения конкурсных комиссий оформляются протоколами, а итоги будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте акимата Костаная. Информация о дате и месте награждения победителей будет сообщена дополнительно.

Фото из архива «НГ»