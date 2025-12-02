Куда отправлять фото и видео своего зимнего двора, чтобы поучаствовать в конкурсе праздничного оформления Костаная?
Диас СУЛЕЙМЕН
Напомним, победители получат по 500 000 тенге. Среди номинаций - «Лучшее благоустройство и оформление зимнего двора среди управляющих компаний», «Лидер зимнего оформления двора среди ОСИ», «Народный зимний двор».
Победитель 2024 года - ОСИ «Центр-Парк» c фотозоной
В этом году проходят два конкурса: для дворов жилых домов и для территорий бизнеса. Акимат Костаная сегодня, 2 декабря, сообщил детали акции.
В условиях первого конкурса нет конкретно новогодней тематики, она как бы обобщенно зимняя. Но, судя по победителям прошлых лет, именно праздничная атрибутика цепляла комиссию.
А вот к субъектам бизнеса и госорганизациям уже конкретно новогоднее требование.
Целью конкурса «Лучший зимний двор» акимат Костаная видит «выявление лучших практик благоустройства и создания комфортной среды в зимний период.» Участниками могут стать управляющие организации (КСК, ОСИ, НСУ, инициативные группы жителей) и жители многоквартирных домов.
Основные критерии оценки:
• чистота и благоустройство двора, наличие освещения и зимней инфраструктуры (катки, горки, снежные городки);
• оригинальность и креативное оформление территории в новогодней тематике;
• организация массовых досуговых мероприятий для жителей.
Номинации конкурса:
«Лучшее благоустройство и оформление зимнего двора среди управляющих компаний»;
«Лидер зимнего оформления двора среди ОСИ»;
«Народный зимний двор».
Материалы направляются в ГУ «Отдел жилищных отношений акимата г. Костаная»
E-mail: zhilinspekciya@kostanay.gov.kz
Координатор - Нурабаева Алия Маратовна, тел. 8 702 803 23 27 (WhatsApp).
Победители конкурса получат сертификаты на сумму 500 000 тенге и благодарственные письма. Прием заявок начался вчера, 1 декабря, и продлится до 21 декабря 2025 года.
Победитель 2023 года - дом № 13 в 9 микрорайоне
А вот бизнесменов и госорганизации деньгами одаривать не будут, но обещают «ценные призы».
В конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» принимают участие торгово-развлекательные центры, магазины, кафе, рестораны, автозаправочные станции, банки, предприятия и другие объекты бизнеса, а также государственные учреждения - организации культуры, спорта, здравоохранения, образования и социальной сферы.
Основные критерии оценки:
• оригинальность и целостность композиции;
• использование современной иллюминации и декоративных элементов;
• художественная выразительность в дневное и вечернее время;
• благоустройство прилегающих территорий, установка ёлок, фигур и световых композиций.
Номинации конкурса:
«Лучшее новогоднее оформление объектов бизнеса»;
«Лучшее новогоднее оформление государственных организаций и учреждений».
Прием заявок - так же до 21 декабря.
Материалы направляются:
• по объектам бизнеса - в ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата г. Костаная», e-mail: otdpredkost2@mail.ru, координатор – Сабрина Беимбетовна Умурзакова, тел. 8 775 269 80 24 (WhatsApp);
• по госорганизациям - в ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата г. Костаная», e-mail: gok_ya@mail.kz, координатор - Гульнара Каратаевна Шильдибаева, тел. 8 777 914 64 88 (WhatsApp).
Итоги и награждение
Победители будут определены по результатам выездного осмотра и фотоматериалов, предоставленных участниками. Решения конкурсных комиссий оформляются протоколами, а итоги будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте акимата Костаная. Информация о дате и месте награждения победителей будет сообщена дополнительно.
Фото из архива «НГ»
