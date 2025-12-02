Читатели «НГ» сообщили о ДТП, которое произошло вечером 1 декабря в Лисаковске после полицейской погони. ВАЗ-21093 на большой скорости врезался в бетонную опору освещения.

По словам очевидцев, в машине находились двое братьев. Водитель погиб на месте, пассажир доставлен в реанимацию, врачи оценивают его состояние как критическое - дают около 2% шансов на выживание.

Как сообщили в полиции, автомобиль привлек внимание сотрудников патрульной службы из-за опасных манёвры и непредоставления преимущества пешеходу.

- Водитель проигнорировал требования об остановке. Машина была без госномеров, - отмечают в ведомстве.

На кольцевой развязке, водитель выехал на «встречку» и столкнулся с опорой. Полиция уточнила, что погибший ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

По факту ДТП начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Состояние пациента стабильное, переведен в отделение, получает необходимое лечение согласно протоколу, - прокомментировали состояние пассажира в пресс-службе управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Кадр из видео