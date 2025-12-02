«Из него даже шел дым» - О смерти мужчины в сгоревшем доме сообщили жители Камысты, Полиция прокомментировала
Диас СУЛЕЙМЕН
Инцидент произошел вечером 26 ноября неподалеку от магазина «Казахстан». Очевидцы пояснили «НГ», что сгорел домик, который за несколько дней до пожара снял сварщик, приехавший в Камысты из Костаная на подработку к владельцам этого магазина.
Пожарные разворотили крышу, которая могла рухнуть сама - с учетом того, что дом старый.
- Вынести этого мужчину, положили на землю, и из него даже шёл дым... - написали очевидцы. - Причин пожара никто не знает.
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области предоставили коментарий:
- По факту обнаружения трупа мужчины полицией возбуждено уголовное дело. 25 ноября, около 23:00, в нежилом доме после ликвидации пожара был обнаружен труп 48-летнего местного жителя. Видимых признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.
Фото очевидца
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.