Инцидент произошел вечером 26 ноября неподалеку от магазина «Казахстан». Очевидцы пояснили «НГ», что сгорел домик, который за несколько дней до пожара снял сварщик, приехавший в Камысты из Костаная на подработку к владельцам этого магазина.

Пожарные разворотили крышу, которая могла рухнуть сама - с учетом того, что дом старый.

- Вынести этого мужчину, положили на землю, и из него даже шёл дым... - написали очевидцы. - Причин пожара никто не знает.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области предоставили коментарий:

- По факту обнаружения трупа мужчины полицией возбуждено уголовное дело. 25 ноября, около 23:00, в нежилом доме после ликвидации пожара был обнаружен труп 48-летнего местного жителя. Видимых признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

Фото очевидца