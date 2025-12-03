Instagram-паблик aviationhubkz со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщает, что полёт рейса «Стамбул-Актобе» авиакомпании Pegasus Airlines изначально задержали на 8 часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Когда самолёт наконец вылетел, вместо положенных 3 часов он провёл в воздухе около 6 часов.

Но главный сюрприз ждал пассажиров позже - самолёт приземлился не в Актобе, а в районе Актау, почти в 1 500 км от пункта назначения.

Более того, посадка, по словам пассажиров, произошла не в аэропорту, а в степи. После посадки экипаж объявил, что «рейс завершён» и предложил людям покинуть борт.

Казахстанские пассажиры вышли и добирались до города и далее самостоятельно. На борту остались 40 граждан России, среди них 5 детей. Люди отказались покидать самолёт, опасаясь проблем с миграционной службой и не понимая, куда им обращаться и ехать.

В международном аэропорту Актау подтвердили, что рейс PC240 авиакомпании Pegasus Airlines был вынужденно перенаправлен в Актау из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения.

- Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в 14:26 по местному времени. Пассажирам рейса, согласно информации представительства авиакомпании, были предложены гостиница и варианты дальнейшей доставки до Актобе, - говорится в сообщении вечером 2 декабря. - На борту остаются 16 пассажиров, отказывающихся покинуть воздушное судно. Представительство авиакомпании осуществляет оформление билетов на ближайший рейс Актау – Актобе, вылет которого запланирован на завтра. После завершения оформления ожидается, что пассажиры покинут борт.

В пресс-службе Министерства транспорта добавили, что на борту находилось 216 пассажиров.

- Представителями авиакомпании пассажирам было предложено осуществить обратный перелёт в Стамбул с последующим вылетом в Актобе через 2–3 дня. Данный вариант был отклонён 186 пассажирами, которые приняли решение добираться до Актобе самостоятельно, — отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас пассажирам предоставляется проживание и питание.

- Сотрудниками линейного отдела полиции, представителями авиакомпании и сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта проводились разъяснительные мероприятия. По итогам переговоров пассажирам была направлена электронная расписка, подтверждающая обязательства авиакомпании по размещению и предоставлению авиабилетов до Актобе. В настоящий момент между авиакомпанией и пассажирами достигнуто соглашение, — подытожили в министерстве.

Кадр из видео