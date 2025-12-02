Сотрудники полиции Костанайской области подвели итоги минувших выходных и рабочей недели. Как сообщила сегодня, 2 декабря, пресс-служба ДП, за два дня пресекли 2 741 административное правонарушение, из которых 1 921 связано с нарушением Правил дорожного движения.

К ответственности привлечены 12 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Водителя ВАЗ-2107 экипаж полиции остановил 30 ноября, около 03:00, в Костанае. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом не имел права управления транспортом.

Спустя час, около 04:00, на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган сотрудники роты патрульной полиции задержали мотоциклиста на Sonlink. Он также управлял транспортом в нетрезвом виде без водительского удостоверения.

В Лисаковске полицейские остановили 47-летнего водителя Chery Fora. Экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Материалы по всем фактам направлены в суд.

Всего за прошедшую неделю сотрудники полиции выявили 4 606 нарушений ПДД, в том числе 28 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители подчёркивают, что такие действия - одна из причин тяжёлых ДТП, особенно в зимний период.

В целях профилактики и снижения аварийности с 1 по 7 декабря в Костанайской области проводится ОПМ «Опасный водитель».

В полиции напоминают, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника движения. Ведомство призывает жителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и незамедлительно сообщать о правонарушениях по номеру 102.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области