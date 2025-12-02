В Казахстане предложили ввести систему начисления баллов за нарушения правил дорожного движения, подробнее — на Tengri Auto.

Несоблюдение ПДД

Под руководством генпрокурора Берика Асылова прошло заседание Координационного совета по вопросам дорожной безопасности с участием представителей центральных, местных и правоохранительных органов.

В ходе своего выступления Асылов подчеркнул, что основной причиной ДТП остаётся несоблюдение правил дорожного движения.

"Анализ показал, что 81 процент виновников аварий ранее не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, что свидетельствует о высокой повторности. Например, в ВКО водитель совершил 32 нарушения за год, 13 раз допустил превышение скорости. 8 января выехал на встречную полосу, в результате погиб сам и два его пассажира. Такие случаи повторяются ежегодно", — сказал генпрокурор.

В другом случае, отметил Асылов, водитель за последние два года совершил 72 нарушения ПДД, из них только в 2025 году был 30 раз привлечен за превышение скорости движения.

"Как итог, 30 августа в Алматы допустил наезд на пешехода со смертельным исходом", — сказал он.

Генпрокурор также отметил, что нужно усилить контроль за выдачей водительских прав, исключить коррупционные риски и сделать процесс максимально прозрачным.

"Кроме того, одним из основных факторов, создающих прямую угрозу безопасности, является сооружение самовольных выездов, пересечений и примыканий на автомобильных дорогах, не соответствующих установленным нормативам. Не соблюдаются требования о минимальном количестве примыканий к большим трассам", — отметили в пресс-службе генпрокуратуры.

Например, по данным ведомства, на автодороге "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница России" спроектировано 48 примыканий, из которых 28 — с нарушением допустимого расстояния. На 7-километровом участке в районе посёлков Коянды и Бірлік-Бек в Акмолинской области выявили 17 незаконных примыканий, которые местные жители сделали самовольно. С ними проводится разъяснительная работа, пояснили в генпрокуратуре. Кроме того, есть случаи ДТП, совершённых водителями с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом.

Начисление баллов

Как пояснили в ведомстве, для системной профилактики повторных нарушений участники заседания предложили внедрить балльную систему учёта нарушений ПДД с цифровой фиксацией.

"Она позволит своевременно выявлять и отстранять злостных нарушителей от вождения. При достижении порогового уровня баллов недисциплинированные водители будут направляться на пересдачу экзаменов, что повысит качество подготовки и дисциплину на дорогах", - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Кроме того, в рамках реализации концепции "Закон и порядок" расширят меры по повышению дорожной дисциплины и снижению аварийности. Особый упор будет на "принцип нулевой терпимости к грубым нарушениям, которые угрожают жизни и здоровью людей".