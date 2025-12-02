В Казнете обсуждают сообщение о том, что камеры начнут "фиксировать превышение скорости уже с 66 километров в час". Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД, подробнее — на Tengri Auto.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Пост в соцсетях

Эмоциональное сообщение появилось в Threads.

"Водители, внимание! С сегодняшней ночи (после 00:00) камеры фиксируют превышение скорости уже с 66 километров в час. Я всегда 68–69 езжу. Даже если поедете 68 или 70 — штраф 19 000 тенге автоматически. Будьте внимательны, не кормите систему лишними деньгами", — написала автор поста.

Скриншот: Threads

Под постом мнения разделились: одни усомнились в словах женщины, а другие, наоборот, поверили ей.

Ответ МВД

В пресс-службе МВД прокомментировали ситуацию.

"Рассылаемое сообщение про "максимально допустимую скорость 66 километров в час после 00:00" является фейком. Никаких таких изменений не вводилось. В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма — 60 километров в час. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 километрах и выше", — сообщили в ведомстве.

В министерстве также призвали не доверять "непроверенным рассылкам и ориентироваться на официальную информацию".