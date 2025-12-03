Второй круг ХХХIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги БК «Тобол» начал домашней серией игр с «Алматинским Легионом».

Кольцо «Алматинского Легиона» атакует Рустам Валиев / Фото nbf.kz

Команды в первом круге встречались в южной столице, где хозяева были сильнее - 95:58 и 105:60.

В стартовой пятерке «Тобола», проводившего эти матчи без травмированных Шаима Куанова и Антона Быкова, на паркетСРК «Костанай» вышли Павел Ильин, Адильбек Битенов, Рустам Валиев, Михаил Сыч и Рамиль Уразбаев.

Забросив первыми, костанайские баскетболисты лидировали практически до последней минуты первой четверти - 19:16. А на последней минуте алматинцы дважды сравнивали счет и к началу второго игрового отрезка впервые оставили хозяев в роли догоняющих - 21:23.

До перерыва отставание «Тобола» доходило до 20 очков - 30:50, а на большой перерыв команды ушли при счете 36:53.

В середине третьей десятиминутки отставание хозяев вновь достигло двадцати очков - 47:67 и увеличилось на одно очко перед завершающей четвертью - 56:77.

В четвертой четверти гости продолжили увеличивать отрыв, доведя количество набранных очков до трехзначной цифры и нанеся в итоге поражение «Тоболу» - 63:105 (21:23, 15:30, 20:24, 7:28).

Самым результативным в составе «Тобола» в этом матче стал Адильбек Битенов, набравший 16 очков. На счету Рустама Валиева - 14 очков, Дарима Султанова - 11, Павла Ильина и Тимура Валиева - по 8 и Рамиля Уразбаева - 6.

С мячом Тимур Валиев / Фото nbf.kz

На второй матч Михаила Сыча сменил в стартовой пятерке Адиль Султанов.

В отличие от матча накануне, алматинцы захватили лидерство со старта, не упустив его до конца поединка. И на этот раз к большому перерыву отставание хозяев превысило три десятка очков - 19:50.

А вот третью четверть молодым костанайским баскетболистам удалось записать себе в актив, одержав в ней победу. Правда, гостям в заключительной десятиминутке удалось вернуть игру в прежнее русло и нанести еще одно поражение костанайскому клубу - 62:103 (9:33, 10:17, 28:24, 15:29).

Вновь самым результативным в «Тоболе» был Адильбек Битенов, набравший 14 очков. На одно очко меньше на счету Рустама Валиева - 13. По 11 очков набрали Павел Ильин и Адиль Султанов. Дарим Султанов набрал 8 очков, Михаил Сыч - 3 и Тимур Валиев - 2.

До конца года «Тобол» проведет еще три гостевые серии - 15 и 16 декабря в столице против «Астаны», 19 и 20 декабря в Актау против «Каспия» и 22 и 23 декабря в Атырау против «Барсов Атырау».