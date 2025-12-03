По пути на вызов «Скорая» столкнулась с автобусом в Рудном
3 декабря 2025, 11:53 | Происшествия
К счастью, в этом ДТП обошлось без жертв. Авария произошла вечером 2 декабря на пересечении улиц Топоркова и 40 лет Октября, сообщает ИА "Город".
- Водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковыми сигналами, не убедился, что ему уступают дорогу, в результате чего произошло столкновение с автобусом марки «ПАЗ», - сообщили в Департаменте полиции области, отвечая на запрос портала.
Полиция по факту дорожно-транспортного происшествия возбудила административное производство. Собранные материалы будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
