К счастью, в этом ДТП обошлось без жертв. Авария произошла вечером 2 декабря на пересечении улиц Топоркова и 40 лет Октября, сообщает ИА "Город".

- Водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковыми сигналами, не убедился, что ему уступают дорогу, в результате чего произошло столкновение с автобусом марки «ПАЗ», - сообщили в Департаменте полиции области, отвечая на запрос портала.

Полиция по факту дорожно-транспортного происшествия возбудила административное производство. Собранные материалы будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.