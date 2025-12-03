Об очередном продлении обучения школьников в онлайн-формате сообщили сегодня, 3 декабря, в пресс-службе отдела образования города.

Напомним, в связи с высоким уровнем заболеваемости детей отправили учиться из дома 25 ноября. Планировалось, что дистант сохранится до конца прошлой недели, 28 ноября, но затем его продлили до 3 декабря.

- На основании мониторинга заболеваемости принято решение во всех 37 общеобразовательных школах города Костаная продлить дистанционный формат обучения до конца текущей недели (до 5 декабря включительно), - сообщили сегодня в отделе образования. - Это позволит обеспечить безопасность и сохранить здоровье всех участников образовательного процесса. О дальнейших изменениях сообщим дополнительно.

Статистику по уровню заболеваемости в области в департаменте санитарно-эпидимиологического контроля обещали предоставить ближе к вечеру 3 декабря.