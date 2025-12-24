В 20-й раз в Костанае прошел Открытый Кубок Казахстана по баскетболу среди девушек и юношей 2010–2011 г.р., посвященный памяти Кадырбека Успанова.

Играют девушки

Кадырбек Бузавгалиевич Успанов очень много сделал для развития спорта в регионе, будучи руководителем управления физической культуры и спорта Костанайской области. Увлекшись в раннем детстве баскетболом, он стал кандидатом в мастера спорта СССР и вырос в классного игрока, неоднократно защищавшего честь области на республиканских соревнованиях, на которых дважды попадал в число лучших игроков. Перейдя на тренерскую деятельность, он поднял на ноги костанайский женский баскетбол. А возглавив в 1992 году областное спортивное ведомство, отличник просвещения Казахской ССР, судья всесоюзной категории по баскетболу Кадырбек Успанов в трудные для страны годы сумел направить работу на сохранение традиций массового спорта и дальнейшее развитие спорта высших достижений.

Кадырбек Бузавгалиевич ушел из жизни в 2005 году в 55-летнем возрасте после тяжелой болезни.

А в декабре 2006 года прошел первый турнир, посвященный памяти К. Успанова. Со временем этот турнир вошел в республиканский календарь и проводится в статусе открытого юношеского Кубка Казахстана при поддержке Министерства туризма и спорта РК, Национальной федерации баскетбола и управления физической культуры и спорта Костанайской области.

Соревнования, в которых в этом году приняли участие 14 команд из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана, традиционно прошли в спортивном зале ДЮСШ № 1, с июня 2015 года носящей имя Кадырбека Успанова.

За награды среди юношей боролись «Астана-Binom» из Астаны, «СДЮСШОР-1» из Атырау, «Женис» из Петропавловска, КГУ «СДЮСШОР» из Улытауской области, «IPBL-Малахит» из Асбеста (Свердловская область, Россия), СЦ МОРУ из Ташкента (Узбекистан), «Эдельвейс» из Бишкека (Кыргызстан) и сборная Костанайской области.

Участники были разделены на две подгруппы, первую из которых составили команды из Атырау, Бишкека, Улытауской области и Асбеста, а во второй играли команды из Астаны, Петропавловска, Ташкента и Костанайской области.

В своей подгруппе сборная Костанайской области выиграла на старте у «Жениса» со счетом 54:11, затем уступила в упорной борьбе команде «Астана-Binom» - 51:57 и одержала победу над СЦ МОРУ - 53:19. По итогам группового турнира хозяева соревнования стали вторыми, уступив первое место «Астане-Binom», одержавшей три победы.

Победитель турнира среди юношей - команда Атырау

В первой подгруппе все матчи проходили в относительно равной и напряженной борьбе, в которой каждая игра могла повлиять на итоговое распределение мест. По итогам группового этапа первое место заняла атырауская команда, а второй стала команда «IPBL-Малахит».

Победители подгрупп разыграли между собой первое место, а команды, занявшие вторые места, встретились в поединке за третье место.

Таким образом сборная юношей Костанайской области в матче за «бронзу» сыграла с командой «IPBL-Малахит» и одержала победу со счетом 77:61. А победителями турнира стали юные баскетболисты из атырауской СДЮСШОР-1, выигравшие в решающем матче у столичной команды - 58:51. В поединке за пятое место команда из Кыргызстана «Эдельвейс» переиграла представителей Узбекистана - 62:45.

Также был определены лучшие игроки турнира в пяти номинациях. Клим Калашников («Астана-Binom») был признан лучшим защитником, Аскар Келимбердин (Атырау) стал лучшим нападающим, а лучшим центровым был признан Ярослав Кривошеев («Эдельвейс»). Обладателем приза самого результативного игрока стал Ростислав Осинцев из Асбест, а приз лучшего игрока турнира был вручен Валерию Сысоеву из сборной Костанайской области.

Команда из Челябинской области - победитель турнира среди девушек

У девушек за победу в турнире боролись команды «СШИКОР» из Павлодара, «IPBL-Малахит» из Асбеста, сборные Бишкека, Акмолинской области и Костанайской области, а также команда «Alligator’s» из города Карталы (Челябинская область, Россия).

Команды девушек играли по круговой системе. В первый день болельщики стали свидетелями одного из самых драматичных матчей турнира, которым стал поединок между сборная Костанайской области и командой «Alligator’s». Победитель этой встречи не был определен ни в основное время, ни в первом овертайме. Судьба матча решилась лишь во втором дополнительном игровом отрезке, и в итоге гости одержали победу с минимальным преимуществом - 54:53.

Серебряные призеры турнира среди девушек - сборная Костанайской области

В остальных встречах девушки Костанайской области одержали победы над командой «IPBL-Малахит» - 52:10, сборной Акмолинской области - 55:47 и сборной Бишкека - 55:39 и уступили команде из Павлодара - 30:33. А команда «Alligator’s» прошла турнир без поражений и стала победителем турнира. Второе место заняла сборная Костанайской области, а третьими призерами стали девушки из Акмолинской области.

В игровых номинациях у девушек были отмечены Елизавета Филипович из сборной Бишкека, признанной лучшим защитником, Амира Жумабаева из сборной Костанайской области, ставшей лучшим нападающим и София Пояскова из сборной Акмолинской области - как лучший центровой. Самым результативным игроком среди девушек стала Злата Калянова из команды «Alligator’s», а лучшим игроком турнира была признана ее одноклубница Ульяна Чаплыгина.

В ходе турнира были разыграны индивидуальные награды среди юношей и среди девушек в различных конкурсах. Так в конкурсе по исполнению штрафных бросков победителем стала Мария Бабич из сборной Акмолинской области, трехочковые броски лучше всех исполняли Диана Шайкинаиз сборной Акмолинской области и Сергей Павлухин из Ташкента, а конкурс по броскам сверху выиграл Валерий Сысоев из сборной Костанайской области.

Как отметил на торжественной церемонии награждения сын Кадырбека Азамат УСПАНОВ, юбилейный турнир в очередной раз подтвердил свой статус не просто спортивного соревнования, а важной традиции, объединяющей поколения, страны и баскетбольные школы:

- Для юных спортсменов участие в таком турнире становится важным этапом роста, мотивацией к развитию и возможностью проявить себя на международной арене. А география участников подтверждает высокий статус соревнований.

Фото предоставлены Азаматом УСПАНОВЫМ