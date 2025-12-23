Сумма ущерба по уголовным делам превысила 2 млрд тенге. Арестованный заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области и задержанный в августе экс-глава ведомства проходят подозреваемыми по одним уголовных делам, сообщает Informburo.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Данияр Джандаев и Ерболат Доспанов

25 августа стало известно о задержании бывшего главы управления здравоохранения Данияра Джандаева, главного врача районной больницы и директора коммерческого предприятия. Отмечалось, что их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медоборудования.

10 декабря департамент КНБ подтвердил задержание заместителя руководителя областного управления здравоохранения Ерболата Доспанова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Установлены факты приобретения медицинскими организациями невостребованного оборудования по завышенной стоимости. Сумма причинённого ущерба превысила 2 млрд тенге. По данным фактам органы прокуратуры зарегистрировали уголовные дела", – сообщили в надзорном органе.

Расследование продолжается.