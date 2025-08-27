Об этом только что сообщила пресс-служба прокуратуры Костанайской области. По их данным, бывшего руководителя управления здравоохранения, главного врача районной больницы и директора коммерческого предприятия задержали 25 августа сотрудники совместной следственно-оперативной группы Службы по противодействию коррупции КНБ РК и областной прокуратуры.

Фото из архива "НГ"

Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

- 26 августа специализированным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера присечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении надзорного органа. - Досудебное расследование начато по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Если их вина будет доказана, то санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

