Вопрос, будут ли передавать общедомовые приборы учета тепла на баланс ГКП "КТЭК" подняла председатель ПКСК "Восход" сегодня, 8 декабря, на аппаратном совещании в акимате Костаная.

- С внесением изменений в Закон "О теплоэнергоснабжении" мы разделили наших потребителей на две группы, - начал пояснять директор КТЭК Азамат АУЖАНОВ. - Первая группа - которая должна передать нам приборы учета, вторая группа - должны обслуживать сами. Обязанность теплоснабжающей компании по приобретению, обслуживанию, поверке и эксплуатации приборов учета для централизованной системы теплоснабжения - 85% абонентов мы должны обслуживать. Приборы учета должны нам передаваться общим собранием, большинством голосов через протокол. И прибор учета должен находиться на вашем балансе. Вы нам должны предоставить документ, что этот прибор учета - ваш. Но возникает второй вопрос - безвозмездная передача приборов учета нам, как теплоснабжающей компании, предусмотрена для вновь введенных в эксплуатацию. А те приборы учета, которые были ранее введены в эксплуатацию? Какая процедура должна быть - обратимая или безвозмездная? Мы ответ не получили.

Аким Костаная Марат Жундубаев предложил, чтобы следующий запрос КТЭК в уполномоченные органы подписал он сам. Вдруг поможет.

У председателя ПКСК был еще один вопрос:

- В многоквартирном жилом доме выходит из строя входная задвижка. Мы делаем заявку на отключение - нам выставляют счет. На основании каких нормативных актов? Хотелось бы, чтобы вы нас в письменном виде оповестили, куда пошли затраты. Потому что мы ведем отчет перед жителями дома.

- Отключение потребителей является иным видом деятельности, для этого есть специальная калькуляция, она согласована департаментом по естественным монополиям, - ответил Аужанов.

Он пояснил, что на такую процедуру, как отключение в связи с выходом из строя задвижки, тоже тратятся ресурсы компании, а ее сотрудники выезжают на место.

Фото автора