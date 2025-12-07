Англо-швейцарский трейдер ожидает увеличения производства драгоценного металла у "Алтынтау Кокшетау", входящего в "Казцинк".

Информация поступила на фоне сообщений о том, что золото переживает период бурного роста: с начала года его цена выросла более чем на 50%, несмотря на отступление от рекордных значений октября 2025 года в 4380 долларов США за тройскую унцию.

Изображение сгенерировано нейросетью

Glencore выделил почти полмиллиарда долларов на продление жизни золотого рудника Васильковское в Акмолинской области, разрабатываемого предприятием Altyntau Kokshetau (ATK), которое входит в "Казцинк". Информация была опубликована в презентации глобальной компании, владеющей почти 70% акций казахстанского горнометаллургического гиганта, сообщает inbusiness.kz.

По словам финдиректора Glencore Стивена Калмина, в последующие три года производство золота на Altyntau Kokshetau снизится, однако через три-пять лет вернется на уровень в 500 тыс. унций в год, что составляет примерно 15,5 тонн золота.

Недавно inbusiness.kz писал, что производство золота у "Казцинка" падает, на этом металле компания обычно зарабатывала четверть выручки и большую часть прибыли.

Подоплёка: если всё золото мира…

В третьем квартале 2025 года закупки золота мировыми центральными банками выросли на 28% по сравнению с предыдущим кварталом.

По состоянию на конец 2024 года общий объем добытого (наземного) золота составлял 216 265 тонн. При цене 4166 доллара за тройскую унцию стоимость всего извлеченного человечеством золота оценивается в 29 триллионов долларов.

Если же учесть все разведанные подземные запасы, общий объем возрастает до 348 375 тонн. Если бы все это золото мира собрали в один шар, его диаметр составил бы около 32,5 метров – примерно равная высоте Белого дома, измеренной от лужайки с южной стороны до верхушки флагштока.

Подземные запасы (еще не добытое золото) оцениваются в 132 110 тонн. Поскольку большая часть мирового золота уже извлечена на поверхность, лишь около 38% от известных запасов остается под землей в виде резервов и ресурсов.

Выкуп с торгом

При темпе добычи 2024 года, составлявшем примерно 3661 тонну в год, этих подземных запасов хватило бы менее чем на четыре десятилетия – при условии, что будущий рост цен или технологический прогресс сделают ресурсы экономически выгодными для разработки.

Гендир Glencore Гэри Нэгл указал, что "Казцинк" и горнодобывающий бизнес в Конго являются ключевыми активами глобальной корпорации, которые приносят ей огромные деньги, ценность и маркетинговое преимущество. Так что желание их купить является комплиментом этим подразделениям.

"Они (потенциальные покупатели – прим.) стучатся в дверь из-за лучших активов в этом бизнесе. Это ключевые активы для нашего бизнеса, и мы не заинтересованы в их продаже. Мы будем развивать их, взращивать и извлекать ценность. Вот и всё. У всего есть своя цена. И если подходящий покупатель по подходящей цене решит сделать нам предложение за любой актив в этой компании, за всю компанию в целом, то, конечно же, за это есть цена, и мы должны рассматривать такие предложения серьезно, если мы серьёзно стремимся обеспечить максимальную ценность для акционеров. Вот как мы это видим", - констатировал топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что прибыль "Казцинка" за 2024 год составила 462 млн долларов. Судя по тому, что добыча золота у "Казцинка" в последующие два-три года сильно упадет, можно предположить, что и чистый доход компании последует этому.

Напомним, в 2012 году Glencore приобрел 18,9% в "Казцинк" у компании Verny Capital Булата Утемуратова, сделка была частично оплачена новыми акциями трейдера в размере 176,7 млн штук и деньгами - 400 млн долларов.