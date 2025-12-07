Сегодня, 7 декабря, отдел образования сообщил, что в связи со снижением количества зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ и гриппом, а также стабилизацией эпидемиологической ситуации с понедельника (08.12.2025 г.) обучение во всех организациях образования Костаная будет возобновлено в очном (оффлайн) формате.

Напомним, занявший две недели дистант был введён 24 ноября, когда по официальным данным в области было зарегистрировано 10 512 случаев ОРВИ, а показатель заболеваемости равнялся 1 264,9 на 100 тыс. населения, причём среди заболевших дети до 14 лет составили 61,9%, или 6 510 случаев.





