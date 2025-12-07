Ура, снова в школу! С понедельника школьники Костаная возвращаются за парты
Игорь НИДЕРЕР
7 декабря 2025, 14:40 | Государство
Сегодня, 7 декабря, отдел образования сообщил, что в связи со снижением количества зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ и гриппом, а также стабилизацией эпидемиологической ситуации с понедельника (08.12.2025 г.) обучение во всех организациях образования Костаная будет возобновлено в очном (оффлайн) формате.
Напомним, занявший две недели дистант был введён 24 ноября, когда по официальным данным в области было зарегистрировано 10 512 случаев ОРВИ, а показатель заболеваемости равнялся 1 264,9 на 100 тыс. населения, причём среди заболевших дети до 14 лет составили 61,9%, или 6 510 случаев.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=57930
Последние новости
07.12.25 18:01 Сколько золота на Земле осталось добыть, и почему Glencore не хочет уходить из Казахстана
07.12.25 12:48 Из невкусного сделаем вкусно - Мало того, это будет еще весьма полезно для здоровья и для кошелька
07.12.25 12:00 «Народный гаишник»: «Просто необходим светофор»
07.12.25 10:03 Александр ОЛЕЙНИК: Коррупция как культурный код
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.