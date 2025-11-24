По информации управления здравоохранения, темпы роста числа простудных заболеваний увеличились. Если предыдущая неделя дала увеличение в 1,4 раза, то последние семь дней показывают 1,8.

За последнюю неделю, по официальным данным, в области зарегистрировано 10 512 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости - 1 264,9 на 100 тыс. населения (на предыдущей неделе было 5 545 случаев, показатель на 100 тыс. населения - 667,3).

Среди заболевших дети до 14 лет составляют 61,9%, или 6 510 случаев.

Дети до 1 года - 210 случаев, это 2% от всех заболевших.

Напомним, что полный переход классов и школ на дистанционное обучение возможен только по постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан.

Вопросы местного перехода на дистант по существующим правилам решаются в самих школах и колледжах: если число заболевших в классе (группе) превышает 20-30%, учреждение образования самостоятельно издаёт приказ.

25 ноября отдел образования Костаная сообщил, что в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа, а также увеличением повторных случаев заболеваний как среди учащихся, так и среди педагогических работников, на основании совместного решения педагогических советов и директоров организаций образования города принято решение о переводе учебных занятий с 25 ноября до конца текущей недели в дистанционный формат.

В конце текущей недели, уточняют чиновники, ситуация будет изучена, и в зависимости от эпидемиологической обстановки будет принято дальнейшее решение о формате обучения.

Всего в дистанционный формат переведены 37 общеобразовательных школ города Костаная.

По информации пресс-службы управления образования, 2 колледжа (Костанайский колледж сферы обслуживания (30,15% заболевших), Костанайский политехнический высший колледж (30,85%) находятся на дистанционном обучении. В 4 колледжах 17 групп перешли на дистанционный формат обучения (Костанайский индустриально-педагогический колледж - 4 группы; Костанайский строительный колледж" – 1 группа; Костанайский высший педагогический колледж - 2 группы; Костанайский высший колледж Казпотребсоюза - 10 групп).

