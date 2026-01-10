Долгожданное событие перенесли на 1 февраля 2026 года. Об этом стало известно в ходе посещения школы депутатом Мажилиса Парламента РК Альбертом Рау, сообщает ИА "Город". Ранее аким Рудного Виктор ИОНЕНКО сам назвал дату открытия долгожданной елки - 10 января. Но что-то опять пошло не по плану.

Напомним, что дату открытия школы отодвигают не в первый раз. В апреле 2025-го года аким Костанайской области Кумар Аксакалов давал четкое поручение: к 1 августа сдать комфортную школу на 900 мест в 11-м микрорайоне. Сам аким Рудного на одной из встреч с населением говорил, что обе школы откроются 1 сентября.

Школу с государственным языком обучения в Рудном строили по заказу АО «Samruk-Kazyna Construction» - в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа». 8 января мажилисмен Рау в сопровождении акима Ионенко пообщался с представителем генерального подрядчика - ТОО «Antarium Group».

- Есть недоработки еще – не критичные, но тем не менее. Решали некоторые вопросы, но сейчас уже зашла клининговая компания, чтобы подготовить здание к учебному процессу. Надеемся к 1 февраля все завершить, - прокомментировал аким Рудного.

Школу в 11 микрорайоне начали строить в ноябре 2023 года, завершить объект изначально планировали в декабре 2024-го. Представитель «Antarium Group», руководитель проекта Сабыржан ШАЙМОВ в интервью журналистам не отрицал, что трудности возникали, но сейчас, по его словам, нет смысла говорить об этих проблемах, ведь школа уже практически готова распахнуть свои двери для детей. Аким Рудного Виктор Ионенко все же поделился некоторой информацией. К примеру, рассказал о том, что в зимний период 2023 и 2024 годов работы на объекте практически не велись. Так, на этапе забивания 8-метровых свай возникли непредвиденные проблемы: местами сваи не заходили в грунт полностью. На пересогласование проекта ушло время, потом выяснилось, что новые сваи придется возить из Астаны.

- Грунт оказался сложным. Забили в итоге 1190 свай, а в фуру входило только по 12 штук, представьте, сколько рейсов пришлось сделать, - отметил Ионенко.

- А что за изыскательские (инженерные изыскания – прим.) были? – спросил депутат Мажилиса Парламента Альберт Рау.

Но вопрос депутата «ушел в зрительный зал». Диалог как раз проходил в актовом зале школы, рассчитанном на 200 мест. Это же помещение адаптировано и под кинозал. Интересное, к слову решение. Как и наличие трех спортивных залов – для школьников разных возрастов.

Строительство «Комфортной школы» в Рудном обошлось «Samruk-Kazyna Construction» более чем в 6 млрд тенге. Еще 1,3 млрд тенге выделил областной бюджет – на подведение необходимых инженерных коммуникаций.

- Смотрите, на эти средства мы охватили не только новую школу – мы обеспечили электроснабжение, водоснабжение и тд. для всего 11 микрорайона. В том числе, для ФОКов, для будущего ТРЦ. Тянули два кабеля с узловой подстанции, водопровод, канализацию протянули со Студенческой до Ленина, - пояснил Виктор Ионенко.

- Объект на финишной прямой. Идут испытательные работы слаботочной системы. Это школа нового формата, и здесь все будет максимально современное: пожарная система, видеонаблюдение и тд. Отделочные работы завершены, мебель и оборудование завезено. Здание трехэтажное, состоит из 6 блоков, с отдельным корпусом для начальных классов, административно-хозяйственным корпусом. Предусмотрены современные кабинеты робототехники, химии, биологии, информатики, большая столовая, зал хореографии, три спортивных зала, актовый зал с кинозалом. На территории школы также проведены все работы в рамках сметы и по заказу «Samruk-Kazyna Construction»: есть футбольное поле 40 на 60 метров, хоккейный корт, волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки, в каждом блоке на территории свои зоны отдыха. Эта школа нового формата, наше поколение в подобных школах не училось, - отметил представитель «Antarium Group» Сабыржан Шаймов.

Новой школе пока не присвоено имя какого-либо видного национального деятеля, на данном этапе это просто школа №8. Директором «Комфортной школы» назначена опытный и именитый педагог Кымбат Бирманова, которая 15 лет возглавляла гимназию №7. Что касается набора детей, то, как отметил руководитель ГорОО Темурхан Жайлибаев, с этим проблем нет. Педагогический состав также начали активно формировать уже с сентября прошлого года.



Как пояснил аким Рудного Виктор Ионенко, принято решение, что в новую школу не будут набирать детей из 9,10 и 11 классов.

- Если гимназия №2 полностью, всем составом, переехала в новое здание, то здесь набираем детей из разных школ города. Дети, которые сейчас готовятся к экзаменам, могут испытать стресс, попав в незнакомое окружение, пусть закончат школы со своими родными педагогами. Потому здесь, в новой школе, начнут учиться ребята из 1-8 классов, - отметил аким Рудного.

Фото: iagorod.kz





